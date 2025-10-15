水庫種電惹議 嘉義縣市首座內埔子水庫光電板水質檢測結果曝

台南烏山頭水庫水面光電設施引發爭議，話題延燒立法院，7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座「浮動式光電水庫」，由農田水利署改制前嘉南農田水利會委託光電廠商設置，針對外界關切水質問題，嘉南管理處興中工作站說，目前採「三道檢測把關」每2個月自主檢測、半年送署內檢測中心、加上廠商自檢，至今所有水質數據皆符合標準。

內埔子水庫水域面積約19.35公頃，其中僅1.9公頃出租給民間廠商使用，租期20年，租金依發電收入5%計算。水庫主要功能仍為農田灌溉，供灌民雄地區近百公頃鳳梨與稻作農地，水面架設6688片太陽能板，裝置容量1. 972MW，年發電量237萬度電，相當於598戶家庭1年的用電需求。2018年設置水面光電設施，部分農民居民憂心影響生態與灌溉品質。不過多年運作下來，光電板系統在7月丹娜絲颱風侵襲僅受輕微損害，事後光電廠商加強錨定與防風設施。

內埔子水庫又稱虎頭崁埤，位於民雄鄉大崎村，利用天然低窪地勢，構築土石壩積蓄雨水所形成的水庫。1940年4月開工，1942年3月完工。主要提供內埔子及林子尾地區灌溉用水，為單一目標水庫。大壩為滾壓式土壩，壩長172公尺，最大壩高26公尺，完工庫容量91萬噸，受土石淤積影響，庫容剩68萬噸。