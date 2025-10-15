快訊

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

水庫種電惹議 嘉義縣市首座內埔子水庫光電板水質檢測結果曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座「浮動式光電水庫」，由農田水利署改制前嘉南農田水利會委託光電廠商設置。圖／取自水利署官網
7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座「浮動式光電水庫」，由農田水利署改制前嘉南農田水利會委託光電廠商設置。圖／取自水利署官網

台南烏山頭水庫水面光電設施引發爭議，話題延燒立法院，7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座「浮動式光電水庫」，由農田水利署改制前嘉南農田水利會委託光電廠商設置，針對外界關切水質問題，嘉南管理處興中工作站說，目前採「三道檢測把關」每2個月自主檢測、半年送署內檢測中心、加上廠商自檢，至今所有水質數據皆符合標準。

內埔子水庫水域面積約19.35公頃，其中僅1.9公頃出租給民間廠商使用，租期20年，租金依發電收入5%計算。水庫主要功能仍為農田灌溉，供灌民雄地區近百公頃鳳梨與稻作農地，水面架設6688片太陽能板，裝置容量1. 972MW，年發電量237萬度電，相當於598戶家庭1年的用電需求。2018年設置水面光電設施，部分農民居民憂心影響生態與灌溉品質。不過多年運作下來，光電板系統在7月丹娜絲颱風侵襲僅受輕微損害，事後光電廠商加強錨定與防風設施。

內埔子水庫又稱虎頭崁埤，位於民雄鄉大崎村，利用天然低窪地勢，構築土石壩積蓄雨水所形成的水庫。1940年4月開工，1942年3月完工。主要提供內埔子及林子尾地區灌溉用水，為單一目標水庫。大壩為滾壓式土壩，壩長172公尺，最大壩高26公尺，完工庫容量91萬噸，受土石淤積影響，庫容剩68萬噸。

立委黃國昌日前質詢行政院長卓榮泰，直指「光電板無須環評」讓山坡地、保育地甚至水庫都成為光電場域，要求政府正視敏感地區開發風險，是否為水庫光電增設環評，卓榮泰答詢表示，政府長期監測設置光電板的水庫，水質沒有受影響，但未來處理水質問題時，若能力未及，政府就不開發，除非技術能完全掌控。

7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座「浮動式光電水庫」，由農田水利署改制前嘉南農田水利會委託光電廠商設置。圖／取自水利署官網
7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座「浮動式光電水庫」，由農田水利署改制前嘉南農田水利會委託光電廠商設置。圖／取自水利署官網

烏山頭水庫 水質 光電板

延伸閱讀

【即時短評】人事提名一延再延 賴政府不依法行政成習慣？

全運會開幕前終於等到經費 張麗善：政院核定補助縣立田徑場12億

水庫設光電板 卓榮泰：若無法處理水質問題就不開發

中選會6委員提名延宕 卓榮泰兩度致歉：努力在10月送出名單

相關新聞

全台老化比例最高！嘉義縣108歲人瑞阿公是媽祖「乩身」 長壽祕訣曝

29日重陽節，全台老化比例最高嘉義縣添長壽佳話，嘉義縣市共165位人瑞，年紀最長是東石鄉108歲阿公張丙丁，他是港口宮媽...

施政報告講1.5小時沒有休息 張麗善：團隊很用心一定要讓大家知道

雲林縣議會第6次定期會昨天開議，雲林縣長張麗善進行施政報告，她全程花費1.5小時細數執政6年成績，包括在教育、產業、環保...

水庫種電惹議 嘉義縣市首座內埔子水庫光電板水質檢測結果曝

台南烏山頭水庫水面光電設施引發爭議，話題延燒立法院，7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座...

迎重陽節嘉義縣市逾16萬長者可領敬老金 人瑞減緩最長壽曝

重陽節將至，嘉義縣市展現「敬老傳統」美德，受少子化、老化與青壯人口外流影響，全國老化比例最高的嘉縣，65歲以上長者多達1...

百年樹木園風災後重啟生態池乾涸 烏龜魚群消失惹疑慮原因曝

嘉義市重要綠地、國家植物園「方舟計畫」基地嘉義樹木園，歷經7月6日丹娜絲颱風重創後，雖在封園清理2個多月後9月22日重新...

嘉義麵店貼公告拒播新聞 老闆嘆「藍綠太吵」改放輕音樂止紛爭

嘉義市1家平凡傳統麵店，近日因為牆上貼出1張公告而成為話題。公告上寫著，「因政治藍綠有爭議，本店電視不播放新聞，改放輕音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。