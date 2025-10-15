水庫種電惹議 嘉義縣市首座內埔子水庫光電板水質檢測結果曝
台南烏山頭水庫水面光電設施引發爭議，話題延燒立法院，7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座「浮動式光電水庫」，由農田水利署改制前嘉南農田水利會委託光電廠商設置，針對外界關切水質問題，嘉南管理處興中工作站說，目前採「三道檢測把關」每2個月自主檢測、半年送署內檢測中心、加上廠商自檢，至今所有水質數據皆符合標準。
內埔子水庫水域面積約19.35公頃，其中僅1.9公頃出租給民間廠商使用，租期20年，租金依發電收入5%計算。水庫主要功能仍為農田灌溉，供灌民雄地區近百公頃鳳梨與稻作農地，水面架設6688片太陽能板，裝置容量1. 972MW，年發電量237萬度電，相當於598戶家庭1年的用電需求。2018年設置水面光電設施，部分農民居民憂心影響生態與灌溉品質。不過多年運作下來，光電板系統在7月丹娜絲颱風侵襲僅受輕微損害，事後光電廠商加強錨定與防風設施。
內埔子水庫又稱虎頭崁埤，位於民雄鄉大崎村，利用天然低窪地勢，構築土石壩積蓄雨水所形成的水庫。1940年4月開工，1942年3月完工。主要提供內埔子及林子尾地區灌溉用水，為單一目標水庫。大壩為滾壓式土壩，壩長172公尺，最大壩高26公尺，完工庫容量91萬噸，受土石淤積影響，庫容剩68萬噸。
立委黃國昌日前質詢行政院長卓榮泰，直指「光電板無須環評」讓山坡地、保育地甚至水庫都成為光電場域，要求政府正視敏感地區開發風險，是否為水庫光電增設環評，卓榮泰答詢表示，政府長期監測設置光電板的水庫，水質沒有受影響，但未來處理水質問題時，若能力未及，政府就不開發，除非技術能完全掌控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言