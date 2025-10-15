台南辦黑面琵鷺保育季 迎度冬族群飛抵各棲地

快訊

中央社／ 台南15日電
台南市政府15日在民治市政中心舉辦2025黑面琵鷺保育季宣傳記者會，台南市長黃偉哲（前右）參觀將展出的藝術品，宣告系列活動展開。（台南市政府提供）中央社
台南市政府15日在民治市政中心舉辦2025黑面琵鷺保育季宣傳記者會，台南市長黃偉哲（前右）參觀將展出的藝術品，宣告系列活動展開。（台南市政府提供）中央社

保育類候鳥黑面琵鷺飛抵台南棲地度冬，台南市政府主辦黑面琵鷺保育季將於26日起展開，安排輕旅行、藝術展等系列活動，並推出尋找由台南市長黃偉哲野放的18隻傷癒黑琵。

台南市政府農業局今天在民治市政中心舉辦2025黑面琵鷺保育季宣傳記者會，由台南市長黃偉哲宣告系列活動即將展開。

黃偉哲表示，全球黑面琵鷺族群逐年成長，2025年全球普查總數達6988隻，其中在台灣度冬族群達4135隻，接近全球總數6成，而在台南記錄到2088隻，全球約1/3黑面琵鷺選擇台南為度冬棲地，主要棲息於學甲、七股、四草等地區，顯見台南在棲地優化方面有明顯成效。

黃偉哲強調，台南對黑面琵鷺保育工作已持續多年，另外，對水雉等其他野生動物保育也非常盡心，更有來自地方民眾共同努力，今年黑面琵鷺保育季即將開始，期待保育工作藉此向下延伸，在更多年輕族群及學童腦海中種下保育種子。

台南市農業局長李芳林說，2025黑面琵鷺保育季系列活動包括黑面琵鷺保護區巡禮、黑琵保育季寫生比賽、吹糖人-蕭朗（黑面琵鷺、水雉）藝術展、水雉邂逅黑琵、王丁乙（黑琵剪紙人）、李家琪（鋁罐黑琵、水雉）藝術展、黑琵親子輕旅行，還推出尋找由黃偉哲親自野放的18隻傷癒黑琵。

李芳林表示，今年國慶日後，飛抵台南各棲地的黑面琵鷺持續增加，隨著北風吹起，將有更多黑琵族群飛來，展開約半年度冬生活，民眾可把握機會前往欣賞黑面琵鷺曼妙舞姿。

黑面琵鷺 黃偉哲

