施政報告講1.5小時沒有休息 張麗善：團隊很用心一定要讓大家知道

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣議會第6次定期會昨天開議，雲林縣長張麗善進行施政報告，她全程花費1.5小時細數執政6年成績。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議會第6次定期會昨天開議，雲林縣長張麗善進行施政報告，她全程花費1.5小時細數執政6年成績，包括在教育、產業、環保、社福、文化與城鄉建設等各領域成果，並強調產業轉型是本屆施政重點，會逐步建立「地方韌性治理模式」。

張麗善在議會定期會進行施政報告，全程1.5小時完全沒有休息，逐一報告縣府各局處在各項政策推動的成果，並指雲林縣府近6年來共獲得949項獎項，其中國際獎137件、國內獎812件，這些都是團隊專業與民眾信任的積累，各局處都很用心、認真，所以她一定要逐一跟大家報告。

張麗善說，產業轉型是她本屆施政的重點，縣府推動九大產業園區與電動車研發基地，目標串聯中台灣產業帶，現逐步籌設、推動中，其中古坑產業加值園區今年9月開工，面積71公頃、可創造逾百億元產值與三千個就業機會。

她說，她走遍20鄉鎮市，將民意轉化為具體政策方向，從教育環境改善、長照與社福擴充，到農業升級與觀光活化，相信民眾都看得見雲林的蛻變，面對未來氣候變遷、全球貿易變局與人口老化等挑戰，她強調，雲林會以跨域協作、數據決策與公私協力為核心，逐步建立「地方韌性治理模式」。

雲林 張麗善 社福

