迎重陽節嘉義縣市逾16萬長者可領敬老金 人瑞減緩最長壽曝

重陽節將至，嘉義縣市展現「敬老傳統」美德，受少子化、老化與青壯人口外流影響，全國老化比例最高的嘉縣，65歲以上長者多達11萬3633人，人口總數跌破50萬大關，人瑞127人，較去年減少3人，顯示高齡化持續惡化。嘉市長者5萬1592人，比去年增加2204人，人瑞38人，與去年相同。

縣府今年編列3億5888萬7千元發放重陽敬老禮金，全縣共127位百歲（含百歲以上）人瑞，最高齡是東石鄉108歲阿公張丙丁，與去年相比，人瑞總數減少3人，男性少1人、女性少2人。縣府將在20日至27日發放，未領取者，補發作業持續到11月20日。

嘉縣敬老金分三級：65至89歲：每人3000元；90至99歲：每人6000元；100歲以上：每人9000元。縣長翁章梁提前前往鄉鎮，親手致贈人瑞禮金，感謝長輩多年為家庭、社會奉獻，強調「敬老不只是政策，更是文化傳承的溫度」。

嘉市符合領取條件65歲以上長者達5萬1592人，比去年增加2204人，總發放金額1億9523萬4千元，比去年增加756萬9千元。雖然嘉義市總人口僅26萬多人，但高齡人口比例高達近2成，老化速度同樣驚人。

嘉市敬老金分為4級：65至79歲：3000元，80至89歲：6000元，90至99歲：9000元，100歲以上：1萬2000元，市府明天發放，採「現金與匯款併行」方式進行，民眾可依個人方便選擇。嘉義市共有38 位百歲人瑞，與去年相同。