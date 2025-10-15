快訊

全台老化比例最高！嘉義縣108歲人瑞阿公是媽祖「乩身」 長壽祕訣曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
29日重陽節，全台老化比例最高嘉義縣添長壽佳話，嘉義縣市共165位人瑞，年紀最長是東石鄉108歲阿公張丙丁，他是港口宮媽祖乩身，地方人喊他「桌頭阿公」，40歲夢見媽祖後茹素，一吃68年。他笑說，「長壽沒什麼特別，生活自然、吃素行善，早睡早起，聽媽祖話，內心平靜，日子快樂。」

張丙丁一生虔誠為媽祖服務，年輕時隨港口宮媽祖出巡、濟世助人，直到百歲才退休。村民稱他是「媽祖的孩子」，不僅是廟裡的精神象徵，阿公自學識字，熟知曆法會翻黃曆，村民婚喪喜慶少不了他幫忙挑吉日，被尊稱為「活字典」。

長期關懷阿公的華山基金會東石站社工陳鵬翔說，阿公有6名子女，雖然聽力退化，但身體狀況硬朗，由4名媳婦輪流照顧，生活簡單有規律，「早睡早起，吃原味食材，愛吃地瓜粥。」阿公卸下乩身重任後，一度因生活重心失落感到落寞。直到華山基金會志工定期探訪、陪伴談天，重新點亮他生活的熱情。上個月，他迎來108歲生日，陳鵬翔特地帶蛋糕為他慶生，現場充滿笑聲祝福聲。

「能陪阿公慶祝高壽108歲，不只是感動，更是見證。」陳鵬翔說，對港口宮信眾及村民而言，阿公不只是長壽的象徵，更是信仰與善念的傳承者，用一生實踐「吃得簡單自然，活得自在，終身敬拜媽祖，心存善良」的長壽哲學。

