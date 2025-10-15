百年樹木園風災後重啟生態池乾涸 烏龜魚群消失惹疑慮原因曝

嘉義市重要綠地、國家植物園「方舟計畫」基地嘉義樹木園，歷經7月6日丹娜絲颱風重創後，雖在封園清理2個多月後9月22日重新開放，但市民進園運動休憩卻發現，園內仍留有大量倒伏樹木與斷枝未清理完畢，甚至連生態池也乾涸、烏龜魚群全數消失異象，令市民遊客驚訝惋惜。

林試所嘉義研究中心說，園區內倒木與折斷樹幹並非廢棄物，而是納入生態回收再利用，進行編號與資源調查研究，清理作業因此較緩慢。至於生態池乾涸，並非風災造成，而是施工廠商誤挖供水馬達電纜，導致水源中斷、池水流失。中心著手搶修，預計恢復供水後，生態池將重現原有生機。

據統計，這場罕見登陸嘉義颱風造成園區268棵樹木倒伏、181棵斷幹、超過3000枝斷枝。受損樹種以黑板樹、肯氏南洋杉、大葉桃花心木及巴西橡膠樹為主，木棧道、涼亭、欄杆等設施也受不同程度損毀。風災後，研究中心共動員逾500人次清理，優先打通主要步道與道路，經專業評估確認安全後才重新對外開放。

嘉義研究中心強調，後續清理與生態修復將依計畫穩步推進，呼籲市民遊客守護中珍貴的綠色方舟，風災過後園內樹木依舊脆弱，仍可能出現枯枝掉落，提醒入園應隨時注意腳步及周邊環境變化，避免靠近枯枝、傾斜或不穩定的樹木。