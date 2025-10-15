嘉義麵店貼公告拒播新聞 老闆嘆「藍綠太吵」改放輕音樂止紛爭

嘉義市1家平凡傳統麵店，近日因為牆上貼出1張公告而成為話題。公告上寫著，「因政治藍綠有爭議，本店電視不播放新聞，改放輕音樂，敬請見諒。」簡單幾行字，卻道出店家面對當前社會氛圍的無奈，也意外引發民眾熱議。

據了解，這家麵店的老闆過去習慣邊煮麵邊讓店裡電視播放新聞台，讓客人吃麵時也能掌握時事。然而，近年政治議題敏感、藍綠對立加劇，新聞內容稍有傾向，就容易引起顧客間爭論。老闆曾因電視播放特定新聞台，被客人懷疑「是不是收了某黨的錢」，讓他相當困擾。

老闆無奈表示，「我只是想讓大家吃碗麵、聽點聲音，不是要吵政治。」為了避免餐桌變成政論現場，他乾脆貼公告、關掉新聞台，改放輕音樂，希望店裡能恢復單純、輕鬆的用餐氛圍。有顧客看了公告笑說，「老闆這招聰明，終於可以安心吃麵不怕吵架。」也有人認為這反映出社會對政治過度敏感的現象。