台南永康轉運站 明起試營運

台南永康區新地標「永康轉運站」落成，明中午起試營運，現有的永康臨時轉運站同時功成身退；南市交通局表示，整合永康鹽行一帶搭車亂象，且永康轉運站會與安南區和順轉運站串聯，轉乘動線延伸至安南地區。

永康轉運站位於永康物流轉運專區內，近永運路、永安路口，交通局長王銘德說，站內共規畫8席大客車月台、1席公車停靠區，將可提供國道客運、市區公車、厝邊公車轉乘接駁，另設有臨時接送區、機車停車位及公共自行車YouBike等，臨近亦有汽機車停車場，無論利用公共運輸前來或停車轉乘都十分便利。

此工程過渡時期，市府先設置臨時轉運站，已有效改善昔日鹽行地區國道客運路邊停靠、爭道亂象，臨時站將退場，路線整合至新站。

交通局公共運輸處長劉佳峰說明，永康轉運站初期將有7條國道客運路線與4條市區公車路線進駐，包括市區公車5路與62路、厝邊公車904與905路等，可串聯南市區、安順、和順、永康、東橋等地，並連接奇美醫院、安南醫院與永康火車站等重要節點。

交通局表示，永康轉運站基地面積約0.5公頃，雖室內建築面積僅約231平方公尺，仍規畫舒適售票與候車空間，融合太陽能光電棚架與綠色工法，搭配首次採用的淺鋸齒式月台，環形車道動線讓國道客運與市區公車整合轉乘更順暢。