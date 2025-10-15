救護車進不來！雲林虎科大學生窄巷違停 居民抗議

雲林縣虎尾科技大學位於虎尾安慶里一帶的第2校區，周邊巷道常有學生亂停機車，居民不滿影響安寧和進出，甚至救護車都進不了，近期掛布條抗議；校方昨說明，因教室大樓施工暫時封閉停車場，造成停巷道的機車增加，已請廠商趕工。

當地孫姓居民等人指出，民主四路一帶的住家緊鄰第2校區側門，與校牆僅有約5公尺窄巷之隔，多數巷道是他們私有用地，多年來卻屢遭學生占用亂停車，情況十分嚴重，已請里長多次協商，校方有承諾蓋立體停車場也未見下文，亂象依舊。

有居民也說，學生占道亂停、亂丟菸蒂、噪音、空汙天天都有，管也管不了，屢屢報警也不是辦法，有時勸導反而被罵，區內多為老人，甚至曾有救護車因機車擋道進不來，「學生說他們有行的自由，難道居民就沒有居住正義嗎？」

虎科大主任秘書陳政宏回應，校方過去就曾和居民協調解決，同時也在鄰近第3校區建造機車立體停車場，但仍有學生為方便上課就近停放巷道，因第2校區教室大樓磁磚掉落有安全堪虞，今年7月施工改善，因此校內機車停車場暫時封閉，才使巷道停車情形加劇，工程原定11月底完工，校方已商請廠商趕工，提早在本月底前開放部分停車場，待11月完工，場內363格將全面開放，屆時即可獲改善。