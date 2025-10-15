聽新聞
嚴重汙染河川 台南還有急水、鹽水溪

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南鹽水溪受畜牧廢水以及生活廢水汙染，在汙水下水道尚未全面化下，環保局規畫在豐化橋附近設水質淨化場改善汙染。記者鄭惠仁／攝影
二仁溪將展開清理，台南其餘主要河川目前汙染較嚴重的是急水溪柳營、下營段，以及鹽水溪新市、新化段，前者主要是畜牧汙水，後者則有南科效應造成的生活廢水增多。市府表示，透過水質淨化場設置、總量管制、加強稽查，改善汙染。

依照環境部公布去年全台主要河川汙染數據，台南市與嘉縣交界的八掌溪、曾文溪都沒有嚴重汙染河段，然而，長65.1公里的急水溪嚴重汙染河段是9.5公里，長41.3公里的鹽水溪嚴重汙染河段是7.4公里，長65.2公里的二仁溪則有14.8公里仍未脫離嚴重汙染河段。

南市環保局水域及毒物管理科長翁崑沅說，南市二仁溪河段部分，主要汙染來自三爺宮溪，但三爺宮溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程已完工，上游高雄河段，高市府也加強畜牧糞尿資源化，明年二仁溪的有毒電子廢棄物清理工程啟動，汙染會明顯改善。

翁崑沅指出，急水溪主要汙染河段在柳營與下營段，畜牧廢水是大宗，目前正施工中的八翁畜牧糞尿資源化中心第二期工程，預計2027年初完工，也規畫在上游設置水質淨化場。

鹽水溪中度到嚴重汙染河段主要在新市、新化河段，市府規畫在省道台19線經過的豐化橋附近設水質淨化場，截流畜牧廢水、生活廢水後淨化放流，環保局說，正與居民溝通，盼獲得支持。

台南 河川汙染 南科 畜牧糞尿

