打造乾淨有禮的全運會城市 虎尾總動員大街小巷全清掃

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎接2025全運會雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮總動員，鎮長林嘉弘領軍全面清理環境。圖／虎尾鎮公所提供
迎接2025全運會雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮總動員，鎮長林嘉弘領軍全面清理環境。圖／虎尾鎮公所提供

114年全國運動會10月18日即將登場，開幕當天預計將有近兩萬人湧進雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮，各知名小吃積極張羅，打造「乾淨、有禮」的全運會城市，讓外來遊客留下好印象，即日起全面總動員，環保志工隊結合清潔隊由鎮長林嘉弘親自領軍，大街小巷全面展開「掃街」行動。

林嘉弘說，全運會來自全國各地選手和觀賽遊客將齊聚雲林，尤其比賽主場館所在地的虎尾鎮，除以熱情迎賓，更全面啟動環境整備工作，從各主要幹道、運動場館周邊，到社區角落，清潔隊與環保志工總動員，修剪路樹、清理雜草，所有髒亂死角都不放過，期待遊客到虎尾，能處處感受整潔乾淨又井然有序。

除了潔潔隊密集出勤，鎮內各社區的志工與環保團體也主動響應，一早出動打掃道路、資源回收與垃圾分類，志工說，虎尾是雲林發展快速的城市，展現公民素質很重要，大批外賓到來，絕不能漏氣，要把虎尾最好一面展現出來。

林嘉弘表示，難得一場全國運動盛會能在虎尾，也是大家齊心展現城市治理與居民素質的重要時刻，環境的整潔、人情的友善，讓全國民眾感受虎尾的溫度，感謝大家再炎熱的烈日、不分假日或平日，全力投入環境維護，希望讓每個虎尾人成為這場盛會無聲卻是最重要的幕後功臣。

除了環境整理，公所也規畫市區景點指引，各知名小吃也紛紛忙於張羅，鴨肉麵線店主王振龍說，多年來虎尾常有全國性大型活動的經驗，地方小吃扮演著很重要角色，他們會用心準備，好吃乾淨服務又好，不讓虎尾「漏氣」。

迎接2025全運會雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮總動員，鎮長林嘉弘領軍全面清理環境。圖／虎尾鎮公所提供
迎接2025全運會雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮總動員，鎮長林嘉弘領軍全面清理環境。圖／虎尾鎮公所提供
迎接2025全運會雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮總動員清理環境。圖／虎尾鎮公所提供
迎接2025全運會雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮總動員清理環境。圖／虎尾鎮公所提供
迎接2025全運會雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮總動員清理環境。圖／虎尾鎮公所提供
迎接2025全運會雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮總動員清理環境。圖／虎尾鎮公所提供

雲林 虎尾鎮

相關新聞

打造乾淨有禮的全運會城市 虎尾總動員大街小巷全清掃

114年全國運動會10月18日即將登場，開幕當天預計將有近兩萬人湧進雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮，各知名小吃積極張羅，打...

奇美實業廠區有高階消防車與機器人 將支援救災善盡社會責任

台南市轄內有20餘處工業區，消防局積極整合在地可用資源，奇美實業股份有限公司先前已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再...

台南「古都半馬」報名中！米其林等級補給太誘人 龍蝦、豬腳都上桌

2026台南古都國際半程馬拉松邁入20周年，除總獎金增加，推出的紀念品也超多，目前報名人數已超過2萬1270人。體育局表...

全運會開幕前終於等到經費 張麗善：政院核定補助縣立田徑場12億

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資15.43億元在虎尾高鐵運動園區打造田徑場，另追加6億元打造地下停車場，縣府向中央...

都計法南市施行細則修正 加氫站、併網型儲能設備有規範

台南市政府配合淨零排放、再生能源發電設備政策、都市設計及都市更新推動，已完成都市計畫法台南市施行細則部分條文修正，並公告...

菱角變身蝙蝠俠？西拉雅菱波官田線推出限定奇遇之旅 限時6天

尋找蝙蝠俠！西拉雅國家風景區管理處17日連起續2周末星期五、六、日，推出期間限定活動，邀請民眾搭乘台灣好行菱波官田線，捕...

