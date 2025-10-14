陳亭妃推萬聖節活動 盼為台南帶來笑聲與驚喜

民進黨立法委員陳亭妃今天宣布，將在台南舉辦萬聖節親子活動，分別於19日在永康區市立總圖書館前草坪，及25日、26日在東區成大商場中庭舉行，希望為台南帶來笑聲與驚喜。

陳亭妃透過新聞稿表示，迎接一年一度萬聖節，特別邀請大家「作伙出門玩」，推出一系列親子同樂萬聖節活動，首場將於19日下午1時到6時在永康區總圖前草地登場，以「親水萌樂園」為主題，結合水槍、水球大戰，讓孩子盡情玩樂、家長也能放鬆同歡。

陳亭妃表示，25日、26日下午2時至晚間9時，活動將移師東區成大商場中庭廣場，以「叢林氣墊萌樂園」為主題，現場還有萬聖節糖果屋、主題裝飾，邀請民眾一起打卡拍照、享受不一樣的節慶氛圍。

她說，萬聖節不只是小朋友的節日，更是家人朋友團聚、共享快樂時刻，今年特別用「萌」為主題，希望打造屬於台南的溫馨節慶，讓參加民眾留下難忘回憶，呼籲大家把時間留下來，一起在10月的台南嗨翻萬聖節。