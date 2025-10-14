快訊

史詩級娛樂畫面曝光！川普1舉動讓英相好尷尬 義總理目睹全程偷笑

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 同仁哀慟

奇美實業廠區有高階消防車與機器人 將支援救災善盡社會責任

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝

台南市轄內有20餘處工業區，消防局積極整合在地可用資源，奇美實業股份有限公司先前已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)，未來災害發生時將支援各式裝備及人力，善盡社會責任。

文化古都台南市轄內有諸多工廠場所，消防局設有8個大隊，在各大隊配有各式消防車與救災資源應對各式災害，但救災能量並非無限，搶救過程往往需要投入大量資源；面對救災時資源恐將耗盡不足的問題，仰賴在地公民營機關協助提供救災能量為方法之一。

消防局自2019年起持續整合在地可用救災資源，其中奇美實業除了在廠區內自主成立消防隊，還購置4台應變器材車及4台消防車；由奧地利購入的高空砲塔化學車最遠射程可達100公尺、每分鐘砲塔出水可達6000公升、泡沫裝載量5.5公噸，約為一般泡沫消防車的兩倍，被視為消防車輛中的夢幻機種。

奇美實業對廠區內消防安全十分重視，近期因應科技救災趨勢，再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，成功構建一個完整包含偵察、防護、救援的全方位火災防護體系；今天在文賢義消分隊長陳永裕居中協助下，消防局與奇美實業持續共同簽署合作備忘錄(MOU)。

雙方協定，未來災害發生時，可相互合作支援各式災害搶救車輛及人力；市長黃偉哲表示，簽署合作備忘錄於今年起每3年續簽1次，感謝奇美實業股份有限公司不忘善盡社會責任，同時展現願意一起守護台南市公共安全的決心。

消防局局長李明峯表示，簽署合作備忘錄迄今，不管平時演習或災時協勤，有民間力量挹注消防救災能量，將可增加第一線面對長時間救災的韌性，並保障企業與民眾的生命財產安全。

奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝

台南

延伸閱讀

楊梅消防分隊前進錫福宮 無腳本演練守護文化資產

全面燃燒！桃園楊梅穀倉冒惡火 消防緊急灌救

去光復幫忙反被檢舉？外籍網紅心寒 移民署澄清：非針對救災

影／國道隧道消防車急救災 摩西過紅海般影片近45萬人觀看

相關新聞

打造乾淨有禮的全運會城市 虎尾總動員大街小巷全清掃

114年全國運動會10月18日即將登場，開幕當天預計將有近兩萬人湧進雲林縣立田徑場所在地的虎尾鎮，各知名小吃積極張羅，打...

奇美實業廠區有高階消防車與機器人 將支援救災善盡社會責任

台南市轄內有20餘處工業區，消防局積極整合在地可用資源，奇美實業股份有限公司先前已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再...

台南「古都半馬」報名中！米其林等級補給太誘人 龍蝦、豬腳都上桌

2026台南古都國際半程馬拉松邁入20周年，除總獎金增加，推出的紀念品也超多，目前報名人數已超過2萬1270人。體育局表...

全運會開幕前終於等到經費 張麗善：政院核定補助縣立田徑場12億

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資15.43億元在虎尾高鐵運動園區打造田徑場，另追加6億元打造地下停車場，縣府向中央...

都計法南市施行細則修正 加氫站、併網型儲能設備有規範

台南市政府配合淨零排放、再生能源發電設備政策、都市設計及都市更新推動，已完成都市計畫法台南市施行細則部分條文修正，並公告...

菱角變身蝙蝠俠？西拉雅菱波官田線推出限定奇遇之旅 限時6天

尋找蝙蝠俠！西拉雅國家風景區管理處17日連起續2周末星期五、六、日，推出期間限定活動，邀請民眾搭乘台灣好行菱波官田線，捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。