台南「古都半馬」報名中！米其林等級補給太誘人 龍蝦、豬腳都上桌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2026台南古都國際半程馬拉松明年3月1日在南市府永華市政中心南島路燈場。聯合報系資料照片
2026台南古都國際半程馬拉松明年3月1日在南市府永華市政中心南島路燈場。聯合報系資料照片

2026台南古都國際半程馬拉松邁入20周年，除總獎金增加，推出的紀念品也超多，目前報名人數已超過2萬1270人。體育局表示，名額有限，歡迎國內外熱愛跑步的朋友趕快報名，一起與古都馬共度20歲生日。

古都馬將於明年3月1日（周日）在南市府永華市政中心南島路舉行，市長黃偉哲表示，古都馬向來以「賽道行經古蹟密度最高」及「豐盛美食補給」聞名，迎20周年推出一系列亮點企劃，讓美食補給再升級。不但有豬腳、龍蝦、滷味等各式各樣在地美食，還加入了米其林特色補給，讓所有跑者不但能夠享受享受運動的快樂，也能獲得滿滿的能量，補充體力。完賽獎牌，還多了小吊飾設計，帶給跑者古都馬20周年的專屬紀念。

體育局陳良乾說，只要是報名選手，不分組別，皆可獲得古都20周年選手限定「我是跑者-運動收納提袋」1個，還有一系列紀念品供跑者加購，包括紀念毛巾衣、保溫瓶、餐具、機能襪、冰絲萬用巾、路跑防曬袖套、初半馬獎盃等多項好禮。

本屆賽事總獎金超過100萬元，首度推出「學生組(10K)」，開放國高中學生挑戰，爭取最高獎金5000元，還新增「健康休閒體驗組(5K)」，鼓勵100位身心障礙跑者一起參與。賽事名額即將額滿，趕快上依貝特網站（https://bao-ming.com/eb/index）報名卡位。報名期限11月2日。

