全運會開幕前終於等到經費 張麗善：政院核定補助縣立田徑場12億

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資15.43億元在虎尾高鐵運動園區打造田徑場，另追加6億元打造地下停車場，縣府向中央爭取補助，但一直到今年7月完工啟用，經費遲遲沒有下落，縣長張麗善表示，行政院今已核定，將補助雲林縣立田徑場8成工程建設費用共12億元，減輕縣府壓力。

雲林縣將於10月18日至23日舉辦全國運動會，因縣內唯一斗南田徑場設備老舊，縣府評估後在虎尾高鐵運動園區興建符合國際賽事標準的多功能雲林縣立田徑場，場內可容納1萬5千人，設有符合國際標準的跑道與最新LED燈光照明系統，提供全天候比賽條件。

雲林縣立田徑場基地面積達9.7公頃，距離高鐵雲林站車程不到5分鐘，可滿足全齡運動需求，工程經費15.43億元，後因考量未來使用需求，追加6億元打造地下停車場，搭配地面停車場，合計可提供1005席汽車位及566席機車位，大幅提升停車容量。

雲林縣財力級次屬第五級，為避免排擠既有運動設施改善經費，縣府向中央爭取補助田徑場經費，張麗善多次當面向行政院長卓榮泰爭取，但經費遲遲沒有下文，田徑場歷經600天工期一日未休，今年7月如期竣工啟用，仍未獲得補助，縣府憂心若須全額自籌，對例行體育業務推展將造成相當壓力。

張麗善今授旗全運會雲林代表隊時表示，終於有好消息，行政院長卓榮泰擔任全運會大會主席，展現對全運會的大力支持，今天核定補助雲林縣立田徑場8成工程費用共12億元，「能夠安心了」，確認獲得補助後，可以減輕縣府在各方面經費的壓力，她要特別感謝卓榮泰院長對全運會的大力支持。