快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

都計法南市施行細則修正 加氫站、併網型儲能設備有規範

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
配合台南2050淨零政策，都發局完成都市計畫法台南市施行細則部分條文修正。記者鄭惠仁／翻攝
配合台南2050淨零政策，都發局完成都市計畫法台南市施行細則部分條文修正。記者鄭惠仁／翻攝

台南市政府配合淨零排放、再生能源發電設備政策、都市設計及都市更新推動，已完成都市計畫法台南市施行細則部分條文修正，並公告發布施行。都發局表示，修正後明定住宅區內不得設置加氫站、爆竹煙火儲存空間，商業區不得設置併網型儲能設備，且同步修正調整都市更新容積獎勵上限，

都發局長林榮川指出，南市率先在都市計畫法規面落實節能減碳、產業轉型及土地合理利用，展現南市推動智慧綠能城市的決心，此次修正建立都市設計審議會的組織架構與審查程序，並明確劃定需進行都市設計審議的地區，進一步強化都市空間品質的把關機制。

在居住與環境安全方面，修正為明定住宅區內不得設置加氫站及爆竹煙火儲存空間、商業區不得設置併網型儲能設備，以維護社區安寧與公共安全。同時，因應淨零排放政策、再生能源與通訊設施的發展趨勢及為健全寵物生命紀念業有效管理，乙種工業區、特種工業區及零星工業區可設置太陽能、小型風力、儲能設備及電信天線。另，農業區增訂加氫站、寵物生命紀念設施使用項目，兼顧產業創新與安全管理。

也同步修正調整都市更新容積獎勵上限，依都市更新條例劃定為策略性更新地區、單元面積達1萬平方公尺且採公辦都市更新，獎勵後建築容積上限可達建築基地2倍的基準容積。

林榮川說，此次修法兼顧市民居住需求、產業發展與環境永續，將使都市計畫制度更具前瞻性與完整性，市府期盼透過制度更新，推動台南邁向「智慧、安全、綠能、宜居」的城市願景。

都市更新 再生能源 都市計畫 台南

延伸閱讀

市民赴區公所欲申請急難救助卻遭驅趕？ 南市民代批：專業態度在哪

校園裡的精緻教學… 創造孩子的光芒 南市教育局這麼做

用「紙板」警示？ 南市強制道路施工設爆閃警示燈 違者開罰

啟動幸福家庭密碼 南市教局Podcast「聆聽您心」系列超有感

相關新聞

全運會開幕前終於等到經費 張麗善：政院核定補助縣立田徑場12億

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資15.43億元在虎尾高鐵運動園區打造田徑場，另追加6億元打造地下停車場，縣府向中央...

都計法南市施行細則修正 加氫站、併網型儲能設備有規範

台南市政府配合淨零排放、再生能源發電設備政策、都市設計及都市更新推動，已完成都市計畫法台南市施行細則部分條文修正，並公告...

菱角變身蝙蝠俠？西拉雅菱波官田線推出限定奇遇之旅 限時6天

尋找蝙蝠俠！西拉雅國家風景區管理處17日連起續2周末星期五、六、日，推出期間限定活動，邀請民眾搭乘台灣好行菱波官田線，捕...

台南男未繳通行費、違規等達224件 持分土地遭查封拍賣前忙繳清

62歲尤姓男子1年內開車未依繳交通行費、停車費及闖紅燈等經舉發，台南市交通局裁處173筆罰鍰，另滯欠地價稅、牌照稅等，累...

民雄工業區廠商捐百萬細水霧設備 助嘉縣消防強化戰力

義雲會創會長、順億集團總裁林文村及創會顧問陳勇維發起善舉，聯合嘉義縣民雄工業區、頭橋產業園區20家廠商，捐贈嘉義縣消防局...

AI變聲詐騙真的發生在嘉義市 議員郭定緯早預警如今成真

人工智慧詐騙不再只是電影情節！台南市刑事警察大隊日前破獲一起設在嘉義市的AI變聲詐騙機房，逮捕3名嫌犯，查扣變聲設備、毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。