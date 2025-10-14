都計法南市施行細則修正 加氫站、併網型儲能設備有規範

台南市政府配合淨零排放、再生能源發電設備政策、都市設計及都市更新推動，已完成都市計畫法台南市施行細則部分條文修正，並公告發布施行。都發局表示，修正後明定住宅區內不得設置加氫站、爆竹煙火儲存空間，商業區不得設置併網型儲能設備，且同步修正調整都市更新容積獎勵上限，

都發局長林榮川指出，南市率先在都市計畫法規面落實節能減碳、產業轉型及土地合理利用，展現南市推動智慧綠能城市的決心，此次修正建立都市設計審議會的組織架構與審查程序，並明確劃定需進行都市設計審議的地區，進一步強化都市空間品質的把關機制。

在居住與環境安全方面，修正為明定住宅區內不得設置加氫站及爆竹煙火儲存空間、商業區不得設置併網型儲能設備，以維護社區安寧與公共安全。同時，因應淨零排放政策、再生能源與通訊設施的發展趨勢及為健全寵物生命紀念業有效管理，乙種工業區、特種工業區及零星工業區可設置太陽能、小型風力、儲能設備及電信天線。另，農業區增訂加氫站、寵物生命紀念設施使用項目，兼顧產業創新與安全管理。

也同步修正調整都市更新容積獎勵上限，依都市更新條例劃定為策略性更新地區、單元面積達1萬平方公尺且採公辦都市更新，獎勵後建築容積上限可達建築基地2倍的基準容積。

林榮川說，此次修法兼顧市民居住需求、產業發展與環境永續，將使都市計畫制度更具前瞻性與完整性，市府期盼透過制度更新，推動台南邁向「智慧、安全、綠能、宜居」的城市願景。