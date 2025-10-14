「我嘉藥物濫用防制諮詢站」啟動 嘉縣87家藥局入列

嘉義縣衛生局近日與嘉義縣藥師公會推動「我嘉藥物濫用防制諮詢站」，攜手全縣87家社區藥局設置防毒諮詢據點，提供藥物濫用衛教、初步諮詢與轉介服務，強化藥物濫用防制工作。

衛生局今天發布新聞稿表示，近年新興毒品種類多元、誘惑性強，衛生局透過社區在地資源及時介入與協助，強化社區防毒網絡。嘉義縣除了大埔鄉因沒有藥局開設而未加入外，其餘17鄉鎮皆設有「我嘉藥物濫用防制諮詢站」，共有87藥局加入。

衛生局指出，社區藥局是民眾日常接觸且信任度高的場所，嘉義縣整合藥師的專業與藥局便利性，推「我嘉藥物濫用防制諮詢站」，讓每間藥局化身為第一線反毒平台，提供衛教諮詢，或是協助轉介民眾至戒癮醫療與心理輔導，降低藥物誤用及濫用風險，並提供戒癮相關資源。

衛生局長趙紋華表示，透過社區藥局的可近性，讓民眾就近獲得防毒服務，鼓勵民眾如有疑似藥物濫用狀況、戒癮需求或相關疑問，可前往貼有標章的社區藥局尋求協助。

趙紋華說，民眾若需要進一步瞭解毒品防制相關服務，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885，或洽嘉義縣衛生局心理健康及毒品防制科，將有專人提供協助。