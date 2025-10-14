快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

「我嘉藥物濫用防制諮詢站」啟動 嘉縣87家藥局入列

中央社／ 嘉義縣14日電
嘉義縣衛生局近日與嘉義縣藥師公會推動「我嘉藥物濫用防制諮詢站」，攜手全縣87家社區藥局設置防毒諮詢據點，強化藥物濫用防制工作。圖為加入諮詢站行列之一的信宇藥局。圖／中央社（嘉義縣衛生局提供）
嘉義縣衛生局近日與嘉義縣藥師公會推動「我嘉藥物濫用防制諮詢站」，攜手全縣87家社區藥局設置防毒諮詢據點，強化藥物濫用防制工作。圖為加入諮詢站行列之一的信宇藥局。圖／中央社（嘉義縣衛生局提供）

嘉義衛生局近日與嘉義縣藥師公會推動「我嘉藥物濫用防制諮詢站」，攜手全縣87家社區藥局設置防毒諮詢據點，提供藥物濫用衛教、初步諮詢與轉介服務，強化藥物濫用防制工作。

衛生局今天發布新聞稿表示，近年新興毒品種類多元、誘惑性強，衛生局透過社區在地資源及時介入與協助，強化社區防毒網絡。嘉義縣除了大埔鄉因沒有藥局開設而未加入外，其餘17鄉鎮皆設有「我嘉藥物濫用防制諮詢站」，共有87藥局加入。

衛生局指出，社區藥局是民眾日常接觸且信任度高的場所，嘉義縣整合藥師的專業與藥局便利性，推「我嘉藥物濫用防制諮詢站」，讓每間藥局化身為第一線反毒平台，提供衛教諮詢，或是協助轉介民眾至戒癮醫療與心理輔導，降低藥物誤用及濫用風險，並提供戒癮相關資源。

衛生局長趙紋華表示，透過社區藥局的可近性，讓民眾就近獲得防毒服務，鼓勵民眾如有疑似藥物濫用狀況、戒癮需求或相關疑問，可前往貼有標章的社區藥局尋求協助。

趙紋華說，民眾若需要進一步瞭解毒品防制相關服務，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885，或洽嘉義縣衛生局心理健康及毒品防制科，將有專人提供協助。

衛生局 藥局 藥物濫用 嘉義

延伸閱讀

嘉縣多元教育又一體現 美林國小變身蒙特梭利學校

嘉縣美林國小轉型蒙特梭利實驗小學揭牌 學生暴增一倍

嘉縣共好生活協會推女孩日特企 走讀朴子傳奇女力故事

鏟子超人憂過敏先買藥 盼災害中發揮功能 藥師籲加速處方藥轉類指示藥

相關新聞

全運會開幕前終於等到經費 張麗善：政院核定補助縣立田徑場12億

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資15.43億元在虎尾高鐵運動園區打造田徑場，另追加6億元打造地下停車場，縣府向中央...

都計法南市施行細則修正 加氫站、併網型儲能設備有規範

台南市政府配合淨零排放、再生能源發電設備政策、都市設計及都市更新推動，已完成都市計畫法台南市施行細則部分條文修正，並公告...

菱角變身蝙蝠俠？西拉雅菱波官田線推出限定奇遇之旅 限時6天

尋找蝙蝠俠！西拉雅國家風景區管理處17日連起續2周末星期五、六、日，推出期間限定活動，邀請民眾搭乘台灣好行菱波官田線，捕...

台南男未繳通行費、違規等達224件 持分土地遭查封拍賣前忙繳清

62歲尤姓男子1年內開車未依繳交通行費、停車費及闖紅燈等經舉發，台南市交通局裁處173筆罰鍰，另滯欠地價稅、牌照稅等，累...

民雄工業區廠商捐百萬細水霧設備 助嘉縣消防強化戰力

義雲會創會長、順億集團總裁林文村及創會顧問陳勇維發起善舉，聯合嘉義縣民雄工業區、頭橋產業園區20家廠商，捐贈嘉義縣消防局...

AI變聲詐騙真的發生在嘉義市 議員郭定緯早預警如今成真

人工智慧詐騙不再只是電影情節！台南市刑事警察大隊日前破獲一起設在嘉義市的AI變聲詐騙機房，逮捕3名嫌犯，查扣變聲設備、毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。