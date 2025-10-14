聽新聞
菱角變身蝙蝠俠？西拉雅菱波官田線推出限定奇遇之旅 限時6天
尋找蝙蝠俠！西拉雅國家風景區管理處17日連起續2周末星期五、六、日，推出期間限定活動，邀請民眾搭乘台灣好行菱波官田線，捕捉現身車廂的蝙蝠俠，並追蹤西拉雅管理處社群，即可獲得一包官田在地特產菱角，數量有限，歡迎民眾把握機會。
西拉雅風管處表示，許多外籍遊客看見菱角時，常覺得它的外形和蝙蝠十分相似，也成為這場活動的靈感來源，此次將「蝙蝠俠」與在地特產菱角巧妙結合，推出趣味十足的搭車送菱角活動，讓遊客暢遊官田、吃美食、拍美照，一舉多得。
西拉雅風管處也說，民眾本周五17日至19日及24日至26日，搭乘台灣好行菱波官田線指定班次，中午12點、下午3點半由新營站開往善化轉運站；下午1點半及下午5點由善化轉運站開往新營站，就有機會遇見蝙蝠俠。
此外，官田區農會18日至19日也將在官田遊客中心舉辦一年一度的「官田菱角節」，今年推出創新產品菱角方塊酥及菱蕎酥，希望在風災後重振在地產業、幫助菱農行銷新鮮美味的官田菱角。
西拉雅風管處處長許主龍表示，每年9至10月是菱角盛產的季節，每年秋高氣爽的時候，官田隨處可見農民採收菱角的田園風景，是西拉雅風景區的一大特色；台灣好行菱波官田線可暢遊尖山埤渡假村、官田遊客中心、隆田chacha文化資產教育園區等，歡迎民眾踴躍搭乘，用悠閒的鄉間步調感受西拉雅l的魅力。
另外，西拉雅風管處也規畫多款台灣好行關子嶺線及菱波官田線套票，民眾可在KKDAY、KLOOK、QYOU趣優及新營客運等購買，享沿線特約店家折扣優惠，且即日起至10月底止，使用電子票證或行動支付搭乘，即可享有票價半價優惠。
