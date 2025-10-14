台南男未繳通行費、違規等達224件 持分土地遭查封拍賣前忙繳清

62歲尤姓男子1年內開車未依繳交通行費、停車費及闖紅燈等經舉發，台南市交通局裁處173筆罰鍰，另滯欠地價稅、牌照稅等，累計224筆、7萬餘元，經查封他名下2筆位在東山區持分土地，他喊冤違規車輛僅登記其名下，不是他在使用，仍於拍賣前夕將欠款繳清。

行政執行署台南分署統計，尤於112-113年間駕駛汽車因未依繳交通行費、未依規定繳交停車費、不依限期參加定期檢驗、闖紅燈、併排臨時停車、超速等，經台中市停車管理處等舉發，遭台南市交通局裁處173筆罰鍰，金額合計5萬8500元。

另他滯欠地價稅、使用牌照稅各1筆、通行費49筆，總計滯欠224筆，金額合計7萬1251元，逾期未繳納。經交通局等移送台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員收案後，查知他名下有持分土地，函請地政機關將2筆位於台南市東山區持分土地辦理查封登記，他於收到查封公文後立即出面處理。

他表示，違規車輛僅登記在他名下，不是他在使用。然而，他擔心土地遭拍賣，迅速將欠款全部繳清。