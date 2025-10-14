民雄工業區廠商捐百萬細水霧設備 助嘉縣消防強化戰力

義雲會創會長、順億集團總裁林文村及創會顧問陳勇維發起善舉，聯合嘉義縣民雄工業區、頭橋產業園區20家廠商，捐贈嘉義縣消防局3台高壓細水霧滅火系統，總價高達190萬，嘉義縣長翁章梁今代表消防局接受捐贈，並頒贈感謝獎狀，感謝在地企業慈善義舉。

嘉義縣消防局指出，嘉義縣各產業園區工廠型態多樣，救災任務也愈趨複雜，高壓細水霧滅火系統設備可利用高壓將水霧化，瞬間吸收火場熱量並阻絕氧氣，達迅速滅火效果，適用於初期火災或車輛火警，感謝民雄及頭橋產業園區等20家廠商捐贈，讓第一線裝備更完善。

翁章梁表示，感謝民雄及頭橋工業區20家廠商捐贈3台高壓細水霧滅火系統，提升第一線打火弟兄裝備，企業除了經營事業，也不忘回饋鄉里，善盡企業社會責任，盼透過拋磚引玉的行動，盼社會更關注消防資源需求，一起加入行善行列，給予消防人員更多支持。

林文村表示，民雄及頭橋產業園區的廠商們正在實踐聯合國永續發展SDGs目標的社會公益，落實企業社會責任，消防是保障人民財產安全的重要一環，捐贈高壓細水霧設備提議獲大家支持響應，希望藉由這次的捐贈行動，感謝消防弟兄平日的辛苦付出。