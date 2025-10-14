快訊

嘉市府與文總邀日本「翡翠騎士」演出　12/21登場

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義市建城321年將於年底舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，並與中華文化總會合作，於12月21日邀請來自日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」至嘉義市演出。

嘉義市長黃敏惠今天透過新聞稿表示，嘉義市將於年底舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，因長年致力於推動國際音樂交流，此次能與中華文化總會（文總）合作，邀請日本頂尖高中吹奏樂團「翡翠騎士」演出，象徵台日友誼深厚連結，且展現嘉義市邁向國際舞台的文化自信與城市魅力。

文化局表示，「翡翠騎士」以堅毅、紀律與熱情的演奏聞名，可以在嘉義市與台灣樂迷相見，為推動台日文化交流的重要里程碑，也是嘉義市向世界展現音樂魅力的重要舞台。

文化局說，被譽為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，是日本最具代表性的高中吹奏樂團，擁有超過170名團員，長年在日本各項吹奏與行進樂比賽中屢獲金賞殊榮。

文化局表示，「翡翠騎士」不僅在日本享有盛譽，也積極參與國際文化交流，2023年首次受邀來台，登上國慶典禮舞台，以磅礡演出征服全場觀眾，留下深刻印象。今年12月21日將首次來到嘉義市，並登上2025嘉義市國際管樂節音樂廳舞台，將帶來日本最高水準的青春樂章。

