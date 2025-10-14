AI變聲詐騙真的發生在嘉義市 議員郭定緯早預警如今成真

人工智慧詐騙不再只是電影情節！台南市刑事警察大隊日前破獲一起設在嘉義市的AI變聲詐騙機房，逮捕3名嫌犯，查扣變聲設備、毒品及贓款。這起案件證實了嘉義市議員郭定緯5月在議會所警告的「AI聲音詐騙」風險，如今成為現實。

警方指出，36歲陳姓主嫌在嘉義市租屋設立詐騙機房，夥同王、蔡2名共犯，以人工智慧變聲技術假冒他人身份行騙。詐騙手法包含冒充親友或投資顧問，以甜美女聲博取信任，再要求被害人提供個資、協助註冊虛擬貨幣錢包帳號，用來收取詐騙贓款。

警方查獲電腦主機、麥克風、監視器、現金、毒品梅錠等證物，發現機房內還供奉神像、放置假鈔與水晶球祈求「詐騙順利」。目前至少14人受害，被詐金額達數十萬元。

早在5月市議會質詢，議員郭定緯就以「AI模擬警察局長沈炳信聲音」的實際範例示警，提醒民眾AI技術可能被用來製造「假聲音詐騙」。他當時強調：「未來不只假警察、假美女，還可能出現假長官、假家人。」

郭定緯指出，如今AI詐騙案件真的在嘉義發生，更凸顯警方需與時俱進。他要求警局，強化AI聲音辨識訓練， 監控新興社群詐騙手法，與科技專業單位合作建立AI詐騙鑑識能量，分齡分眾推動防詐宣導。他呼籲，「不要只靠聲音認人，接到親友或長官來電借錢，一定要掛斷後再回撥確認，因為AI已能複製聲音。」

警方呼籲，眼見未必為真 聲音、影像都可能被偽造，AI變聲詐騙是新型態犯罪，將建立科技防詐機制。提醒民眾，「現在連聲音、影像都能造假，碰到可疑來電、視訊要多存疑、多查證。」