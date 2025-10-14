快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

AI變聲詐騙真的發生在嘉義市 議員郭定緯早預警如今成真

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台南市刑大日前破獲一起設在嘉義市的AI變聲詐騙機房，逮捕3名嫌犯，查扣變聲設備、毒品及贓款。這起案件證實嘉市議員郭定緯5月議會所警告的「AI聲音詐騙」風險，如今成為現實。圖／警方提供
台南市刑大日前破獲一起設在嘉義市的AI變聲詐騙機房，逮捕3名嫌犯，查扣變聲設備、毒品及贓款。這起案件證實嘉市議員郭定緯5月議會所警告的「AI聲音詐騙」風險，如今成為現實。圖／警方提供

人工智慧詐騙不再只是電影情節！台南市刑事警察大隊日前破獲一起設在嘉義市的AI變聲詐騙機房，逮捕3名嫌犯，查扣變聲設備、毒品及贓款。這起案件證實了嘉義市議員郭定緯5月在議會所警告的「AI聲音詐騙」風險，如今成為現實。

警方指出，36歲陳姓主嫌在嘉義市租屋設立詐騙機房，夥同王、蔡2名共犯，以人工智慧變聲技術假冒他人身份行騙。詐騙手法包含冒充親友或投資顧問，以甜美女聲博取信任，再要求被害人提供個資、協助註冊虛擬貨幣錢包帳號，用來收取詐騙贓款。

警方查獲電腦主機、麥克風、監視器、現金、毒品梅錠等證物，發現機房內還供奉神像、放置假鈔與水晶球祈求「詐騙順利」。目前至少14人受害，被詐金額達數十萬元。

早在5月市議會質詢，議員郭定緯就以「AI模擬警察局長沈炳信聲音」的實際範例示警，提醒民眾AI技術可能被用來製造「假聲音詐騙」。他當時強調：「未來不只假警察、假美女，還可能出現假長官、假家人。」

郭定緯指出，如今AI詐騙案件真的在嘉義發生，更凸顯警方需與時俱進。他要求警局，強化AI聲音辨識訓練， 監控新興社群詐騙手法，與科技專業單位合作建立AI詐騙鑑識能量，分齡分眾推動防詐宣導。他呼籲，「不要只靠聲音認人，接到親友或長官來電借錢，一定要掛斷後再回撥確認，因為AI已能複製聲音。」

警方呼籲，眼見未必為真 聲音、影像都可能被偽造，AI變聲詐騙是新型態犯罪，將建立科技防詐機制。提醒民眾，「現在連聲音、影像都能造假，碰到可疑來電、視訊要多存疑、多查證。」

詐騙 嘉義 警察

延伸閱讀

鄭麗文抵達嘉義市王靈宮獲黨員熱烈支持 強調「唯有和平才有未來」

打詐、識詐不能停 新北瑞芳警深入工業區宣導防詐

「2025嘉義市光織影舞」 打卡新亮點綠豆仁遊戲場

假檢警詐騙勾結通訊行 贓款買高價手機洗錢…新北檢起訴7人

相關新聞

民雄工業區廠商捐百萬細水霧設備 助嘉縣消防強化戰力

義雲會創會長、順億集團總裁林文村及創會顧問陳勇維發起善舉，聯合嘉義縣民雄工業區、頭橋產業園區20家廠商，捐贈嘉義縣消防局...

AI變聲詐騙真的發生在嘉義市 議員郭定緯早預警如今成真

人工智慧詐騙不再只是電影情節！台南市刑事警察大隊日前破獲一起設在嘉義市的AI變聲詐騙機房，逮捕3名嫌犯，查扣變聲設備、毒...

影／郭國文指國民黨蔡育輝烏山頭光電板前比讚現在又洗風向 蔡反擊郭抹黑

民進黨立委郭國文指控國民黨台南市議員蔡育輝「目前每天在臉書，把自己形塑成從頭到尾都反對水庫設置光電板」，7月卻在烏山頭水...

安心亞代言台南職場性平 黃偉哲送「第一名」蘭花預祝奪金鐘獎

台南市勞工局今推出「台南好做工：捷伴安心闖職場」宣導短片，邀請藝人安心亞、講師呂捷與律師劉柏君共同演出，針對「育嬰留職停...

上萬年青人到台南工作卻不遷戶口 林俊憲說出原因

台南的公托在6都中偏少，為了讓台南的爸媽能夠「生得起、顧得好、育兒不煩惱」，立法委員林俊憲今主張，保母補助每月加碼200...

搭車更方便！永康轉運站16日起試營運 解決客運停靠亂象

台南市永康新地標「永康轉運站」歡慶落成，訂本月16日中午12點起試營運，現有臨時轉運站同時功成身退，交通局提醒旅客改至位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。