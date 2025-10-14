快訊

影／郭國文指國民黨蔡育輝烏山頭光電板前比讚現在又洗風向 蔡反擊郭抹黑

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
民進黨立委郭國文指國民黨蔡育輝烏山頭光電板前比讚、現在又自稱反對光電板洗風向。圖／取自郭國文臉書
民進黨立委郭國文指國民黨蔡育輝烏山頭光電板前比讚、現在又自稱反對光電板洗風向。圖／取自郭國文臉書

民進黨立委郭國文指控國民黨台南市議員蔡育輝「目前每天在臉書，把自己形塑成從頭到尾都反對水庫設置光電板」，7月卻在烏山頭水庫光電板前比讚合照，「肯定光電板的安全性」；蔡育輝對此非常不滿，指責郭國文只會扭曲事實抹黑別人，不夠格當立委。

郭國文昨晚在臉書、媒體群組昨晚發佈一段影片，表示7月市議會有去考察水庫光電板，成員包含蔡育輝，當場經過說明與實地見證，議員們是肯定光電板的安全性。蔡育輝還說大家可以幫光電板背書。

郭國文陣營質疑蔡育輝7月比讚，日前卻開始「洗風向」，先說要停止二期光電案、但目前中央根本沒有二期，又再說要撤掉光電板，但他先前不是才剛說讚嗎？為了帶風向而改變立場，就是有這種惡質政客在引起民眾恐慌。

蔡育輝表示，當時是嘉義布袋光電板大面積嚴重損毀，市議會經濟委員會是去察看六甲地區光電板「有沒有受損」，在場其他黨派議員也可以作證。郭國文只會斷章取義抹黑，烏山頭水庫也供應民生用水，郭國文卻連這個也不懂，又要告人，不夠格作立委。

國民黨台南市議員蔡育輝反擊郭國文，指控他扭曲事實惡意抹黑。圖／蔡育輝提供
國民黨台南市議員蔡育輝反擊郭國文，指控他扭曲事實惡意抹黑。圖／蔡育輝提供

光電板 郭國文 烏山頭水庫

