安心亞代言台南職場性平 黃偉哲送「第一名」蘭花預祝奪金鐘獎

台南市勞工局今推出「台南好做工：捷伴安心闖職場」宣導短片，邀請藝人安心亞、講師呂捷與律師劉柏君共同演出，針對「育嬰留職停薪」、「懷孕歧視」與「職場性騷擾防治」三大議題，以戲劇方式詮釋真實案例，盼讓勞工與雇主更理解彼此權利與義務，營造更友善的職場文化。

市長黃偉哲指出，勞工局受理的性別平等相關案件中，以「育嬰留職停薪」詢問最多，不少勞工面臨企業設限、拒辦或暗示放棄等違法情況；懷孕歧視與性騷擾防治同樣是必須正視的勞動議題。他強調，從遭拒申請留職停薪的家長，到因懷孕受不公平對待的女性，再到飽受性騷擾困擾的員工，這些問題都攸關家庭與個人幸福，市府將持續做勞工的堅強後盾，提供協助、守護權益。

勞工局統計，職場性平相關詢問案約4成與育嬰留職停薪有關，6成為職場霸凌。去年申訴案件中，育嬰留職停薪7件、懷孕歧視8件、生理假等其他有4件。局長王鑫基表示，近年社會對性別平權與職場性騷擾議題愈加重視，市府希望結合網路媒體與名人影響力，讓法令觀念深入職場。

影片設定三位名人各具象徵角色：呂捷化身「歷史脈絡的觀察家」、安心亞為「溫柔的傾聽者與代言人」、劉柏君扮演「權益的執法者與行動派」。三人於劇中在當事人最無助時現身，以象徵方式傳遞正確觀念，協助突破困境。影片除於市府官方頻道播出，也將同步於三位主角社群平台分享。

發表會現場，獲全市教學卓越獎「特優」的保東國小學童帶來三分鐘舞蹈演出，童聲齊喊「職場安心有我挺！台南市政府勞工局永遠在這裡！」炒熱氣氛。適逢安心亞三天後將角逐金鐘獎，黃偉哲特贈後壁產「第一名」蘭花，祝福她成功拿下金鐘獎最佳主持人。