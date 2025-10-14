快訊

台灣是美國眼中的「X島」：台裔美人複雜的冷戰情感

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

聽新聞
0:00 / 0:00

上萬年青人到台南工作卻不遷戶口 林俊憲說出原因

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
為了讓台南的爸媽能夠「生得起、顧得好、育兒不煩惱」，立法委員林俊憲今主張，保母補助每月加碼2000元、學齡前幼兒園學費再補助1000元，增設夜托與臨托據點。記者鄭惠仁／攝影
為了讓台南的爸媽能夠「生得起、顧得好、育兒不煩惱」，立法委員林俊憲今主張，保母補助每月加碼2000元、學齡前幼兒園學費再補助1000元，增設夜托與臨托據點。記者鄭惠仁／攝影

台南的公托在6都中偏少，為了讓台南的爸媽能夠「生得起、顧得好、育兒不煩惱」，立法委員林俊憲今主張，保母補助每月加碼2000元、學齡前幼兒園學費再補助1000元，增設夜托與臨托據點，讓市府成為爸媽們最堅強的後盾。他也說出上萬外地年輕人到台南工作，多數人卻沒遷戶口的原因。

近幾年南科、沙崙智慧科學城帶動台南產業發展，許多年輕人都到台南工作，但戶籍都沒遷到台南，也使得台南的出生率趕不上死亡率，人口在減少。林俊憲經詢問部分年輕人，他們回答是台南的福利比不上新北市、台北市、桃園市。他認為，台南必須提升福利，減輕年輕人負擔，讓年輕人願意結婚、願意生、有能力養。

林俊憲在爭取民進黨台南市長提名之際，推出全新托育政策藍圖，以「幼有所托、爸媽育兒好幫手」為核心，從學費補助、托育量能提升到夜間臨托服務，全方位照顧家庭需求，打造最溫暖、最便利的育兒城市。他指出4，許多父母因托育費用高昂而延後生育或選擇辭職帶小孩。為了讓年輕爸媽「敢生也能養」，主張將兩歲前托嬰及保母補助每月加碼2000元，協助家長減輕自付負擔。讓家長能兼顧工作與育兒

而許多家庭在孩子進入幼兒園後，同樣面臨巨大學費開銷壓力，也提出學齡前幼兒每月學費加碼補助1000元，讓公立幼兒園全面免費，非公立園所家庭也能受惠，縮小公私立落差， 實質降低育兒開銷，讓每個家庭都能負擔得起

他規畫增設夜托與臨托據點，目標打造24小時托育服務，滿足輪班與夜班家長的需求，預計在全市37行政區全面布建據點，希望透過增加夜托及臨托的數量，讓爸媽無論白天或深夜，都能安心托育、放心工作。

近幾年南科、沙崙智慧科學城帶動台南產業發展，許多年輕人都到台南工作，但戶籍都沒遷到台南，也使得台南的出生率趕不上死亡率，人口在減少。林俊憲經詢問部分年輕人，他們回答是台南的福利比不上新北市、台北市、桃園市。他認為，台南必須提升福利，減輕年輕人負擔，讓年輕人願意結婚、願意生、願意養

市議員郭鴻儀、黃兆輝及多位為人母的市議員蔡麗青、沈家鳳、余祝青、林依婷都來分享育兒心情，力挺這項福利主張。新手媽媽林依婷說，若公部門無法提供夜間臨托等公領域空間的服務，家長只能尋求私人保姆，卻往往會引發大家對安全性的顧慮。因此，透過公部門提供這些服務，能讓家長相對安心。而目前的托育服務點數量嚴重不足，台南現有的親子悠館如安平與南區只能收托到晚上八點。其他五都的服務點位約在六、七十處以上，台南目前的點位數相對少很多。

年輕人

延伸閱讀

林俊憲打造「幸福好孕」城市再懸賞！推出生育獎金翻倍照顧政策

陳亭妃指贏對手若有變數「台南人怎麼看」 黨部發聲明：黨格安在

林俊憲推廣松王宴 曝賴清德要請習近平吃的「就是這一味」

影／林俊憲拚市長提福利政策… 台南不能再6都敬陪末座

相關新聞

安心亞代言台南職場性平 黃偉哲送「第一名」蘭花預祝奪金鐘獎

台南市勞工局今推出「台南好做工：捷伴安心闖職場」宣導短片，邀請藝人安心亞、講師呂捷與律師劉柏君共同演出，針對「育嬰留職停...

上萬年青人到台南工作卻不遷戶口 林俊憲說出原因

台南的公托在6都中偏少，為了讓台南的爸媽能夠「生得起、顧得好、育兒不煩惱」，立法委員林俊憲今主張，保母補助每月加碼200...

搭車更方便！永康轉運站16日起試營運 解決客運停靠亂象

台南市永康新地標「永康轉運站」歡慶落成，訂本月16日中午12點起試營運，現有臨時轉運站同時功成身退，交通局提醒旅客改至位...

全運會金牌留雲林 張麗善加碼金牌獎金35萬 喊出奪21金目標

2年舉辦一次的全國運動會睽違20年再度在雲林縣舉辦，雲林縣長張麗善今授旗雲林代表隊，宣布今年全國運動會金牌獎金從30萬元...

「翡翠騎士」年底嘉市演出 城市博覽會日本最強高中吹奏樂團震撼登場

「320+1嘉市城市博覽會」驚喜不斷！年底登場的城市博覽會在嘉市國際管樂節」期間，與中華文化總會（文總）合作，邀請日本東...

南市府標售農村社區抵費地 鄰近南科超具吸引力

近幾年台南地價大漲，即使農村地區也受到明顯影響，特別是南科周遭區域，許多土地都成追搶的標的，南市府辦理農村社區土地重劃區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。