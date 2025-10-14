上萬年青人到台南工作卻不遷戶口 林俊憲說出原因

台南的公托在6都中偏少，為了讓台南的爸媽能夠「生得起、顧得好、育兒不煩惱」，立法委員林俊憲今主張，保母補助每月加碼2000元、學齡前幼兒園學費再補助1000元，增設夜托與臨托據點，讓市府成為爸媽們最堅強的後盾。他也說出上萬外地年輕人到台南工作，多數人卻沒遷戶口的原因。

近幾年南科、沙崙智慧科學城帶動台南產業發展，許多年輕人都到台南工作，但戶籍都沒遷到台南，也使得台南的出生率趕不上死亡率，人口在減少。林俊憲經詢問部分年輕人，他們回答是台南的福利比不上新北市、台北市、桃園市。他認為，台南必須提升福利，減輕年輕人負擔，讓年輕人願意結婚、願意生、有能力養。

林俊憲在爭取民進黨台南市長提名之際，推出全新托育政策藍圖，以「幼有所托、爸媽育兒好幫手」為核心，從學費補助、托育量能提升到夜間臨托服務，全方位照顧家庭需求，打造最溫暖、最便利的育兒城市。他指出4，許多父母因托育費用高昂而延後生育或選擇辭職帶小孩。為了讓年輕爸媽「敢生也能養」，主張將兩歲前托嬰及保母補助每月加碼2000元，協助家長減輕自付負擔。讓家長能兼顧工作與育兒

而許多家庭在孩子進入幼兒園後，同樣面臨巨大學費開銷壓力，也提出學齡前幼兒每月學費加碼補助1000元，讓公立幼兒園全面免費，非公立園所家庭也能受惠，縮小公私立落差， 實質降低育兒開銷，讓每個家庭都能負擔得起

他規畫增設夜托與臨托據點，目標打造24小時托育服務，滿足輪班與夜班家長的需求，預計在全市37行政區全面布建據點，希望透過增加夜托及臨托的數量，讓爸媽無論白天或深夜，都能安心托育、放心工作。

市議員郭鴻儀、黃兆輝及多位為人母的市議員蔡麗青、沈家鳳、余祝青、林依婷都來分享育兒心情，力挺這項福利主張。新手媽媽林依婷說，若公部門無法提供夜間臨托等公領域空間的服務，家長只能尋求私人保姆，卻往往會引發大家對安全性的顧慮。因此，透過公部門提供這些服務，能讓家長相對安心。而目前的托育服務點數量嚴重不足，台南現有的親子悠館如安平與南區只能收托到晚上八點。其他五都的服務點位約在六、七十處以上，台南目前的點位數相對少很多。