日照中心長者到社區控窯、教俚語 向學生傳遞生活智慧
戴德森醫療財團法人附設太保日照太保日照中心昨與新埤國小一起舉辦焢窯活動，長者與學生圍坐在泥土堆旁，雙手拍打堆疊土塊，體驗早期農忙收成，融合傳統焢窯、文化體驗與生命教育，傳承農業社會經驗與智慧，也讓學生在傾聽與手作中學會感恩與珍惜。
「以前收成完，大家就會聚在田裡焢窯，那就是童年的味道啊！」83歲的李阿嬤笑著說，手中仍熟練地拿著鏟子拍土。學生們跟著她的動作，學習著堆疊土窯、掌握火候，將地瓜放入窯中覆蓋等待時，長者與孩子們聊起了從前的農忙歲月，有說有笑氣氛溫馨。
太保日照中心表示，農會代表蔡坤岳提供田地土當材料，共有30位日照長者、23名學生與多名社區志工一起堆窯、生火、掘土塊，全程合作無間。開窯時炭火散發熱氣，瀰漫地瓜香氣，大家都圍在窯旁等待，有長者還說「這香氣，跟以前一樣，連人都暖起來了！」
嘉基社區服務部主任林月娥說，太保日照中心活動結合控窯、奉茶、剝柚子比賽及說俚語等趣味活動，讓學生體驗奉茶敬老，也讓長者教學生說俚語，未來將持續舉辦更多老幼共融活動，讓這份跨世代的情感在社區裡持續發芽，成為每個人心中最暖的一盞火。
嘉義基督教醫院副院長劉中賢說，這場活動不只是一次節慶，更是一場世代交流，透過舉辦焢窯傳統活動，讓長者不再只是需要被照顧的對象，而是能夠走出日照中心，成為生命智慧的傳承者，孩子也在傾聽與體驗中學習感恩與尊重，也讓社區重新被溫柔串聯起來。
