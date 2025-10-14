搭車更方便！永康轉運站16日起試營運 解決客運停靠亂象

台南市永康新地標「永康轉運站」歡慶落成，訂本月16日中午12點起試營運，現有臨時轉運站同時功成身退，交通局提醒旅客改至位於永運路255號的新站搭乘。永康轉運站與和順轉運站串聯，轉乘動線延伸至安南地區，提供市民多元且友善的公共運輸選擇。

交通局長王銘德表示，永康轉運站站內共規畫8席大客車月台及1席公車停靠區，將可提供國道客運、市區公車、厝邊公車轉乘接駁，另設有臨時接送區、機車停車位及公共自行車YouBike等，臨近亦有汽機車停車場，無論利用公共運輸前來或停車轉乘都十分便利。

公共運輸處長劉佳峰說明，永康轉運站初期將有7條國道客運路線與4條市區公車路線進駐，包括市區公車5路與62路、厝邊公車904與905路等，可串聯台南市區、安順、和順、永康、東橋等地，並連接奇美醫院、安南醫院與永康火車站等重要節點，逐步形塑為地區交通樞紐及轉運中心。

交通局表示，「永康轉運站」於永康物流轉運轉區內，近永運路、永安路口，是市長黃偉哲在永康推動的重要公共建設之一，工程過渡時期先行設置永康臨時轉運站，已有效改善昔日鹽行地區國道客運路邊停靠爭道的亂象，10月16日起開始試營運的「永康轉運站」更將提供高效率轉乘且便捷舒適的候車環境，以提升整體交通秩序與安全，讓市民有感。

交通局說，永康轉運站基地面積約0.5公頃，雖受限於土地使用規定，室內建築面積僅約231平方公尺，但仍規畫舒適的售票與候車空間，整體設計簡潔俐落，融合太陽能光電棚架與綠色工法，搭配首次採用的「淺鋸齒式月台」，環形車道動線讓國道客運與市區公車整合轉乘更順暢，轉運站上方大型太陽能頂棚不僅遮風避雨，更具備約300kWP的發電量，達成節能減碳目標。