全運會金牌留雲林 張麗善加碼金牌獎金35萬 喊出奪21金目標

2年舉辦一次的全國運動會睽違20年再度在雲林縣舉辦，雲林縣長張麗善今授旗雲林代表隊，宣布今年全國運動會金牌獎金從30萬元提高到35萬元，目標要拿下21面金牌，勉勵選手將金牌留在雲林。

全國運動會將於10月18日在雲林登場，張麗善今授旗雲林代表隊，由軟網選手鄭竹玲接下縣旗，今年雲林縣代表隊出動隊職員194人、運動員448人，共642人，將參加28項的競賽種類。

雲林縣代表隊在上屆全國運動會共獲得3金12銀10銅的成績，縣府2年前啟動績優選手表揚機制及優秀運動選手奪牌培訓獎助金計畫，提高各項獎勵，讓選手無後顧之憂不斷突破。

今年雲林代表隊有新世代的陳奎儒、李晴晴、鄭竹玲等體壇菁英，縣府評估，田徑、跆拳道、角力、霹靂舞、舉重、羽球、軟網、武術都有機會奪金，其中羽球評估可拿4金、霹靂舞3金，但參賽霹靂舞選手已將目標提升到5面金牌。

全國運動會已有相關賽事進行中，雲林代表隊已拿下空手道2銅、跆拳道品勢2銅，張麗善今宣布，全國運動會金牌獎金從30萬元提高到35萬元，選手、教練都有，目標要拿下21面金牌，展現地主隊實力，今天授旗後，也是選手責任的開始，期待大家共同為雲林爭光。

議長黃凱今也到場勉勵選手，希望大家全力以赴，把獎項留在雲林。