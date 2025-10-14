快訊

朝野有共識了！普發現金周五拚三讀 11月中發放

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

聽新聞
0:00 / 0:00

「翡翠騎士」年底嘉市演出 城市博覽會日本最強高中吹奏樂團震撼登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年底登場的嘉市城市博覽會在國際管樂節期間，與中華文化總會合作，邀請日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，享譽國際的「翡翠騎士」來嘉義演出。圖／嘉市府提供
年底登場的嘉市城市博覽會在國際管樂節期間，與中華文化總會合作，邀請日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，享譽國際的「翡翠騎士」來嘉義演出。圖／嘉市府提供

「320+1嘉市城市博覽會」驚喜不斷！年底登場的城市博覽會在嘉市國際管樂節」期間，與中華文化總會（文總）合作，邀請日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，享譽國際的「翡翠騎士」來嘉義演出，為城市歲末樂章注入耀眼國際能量。

市長黃敏惠說，嘉市「管樂之都」，推動國際音樂文化交流，讓「世界看見嘉義、嘉義聽見世界」。建城321年城市博覽會12月起活動連番登場，與文總攜手邀請日本頂尖高中吹奏樂團「翡翠騎士」來台演出，象徵台日友誼深厚，展現嘉市邁向國際舞台的文化自信與城市魅力。

文化局長謝育哲指出，「翡翠騎士」以堅毅紀律與熱情演奏聞名，是日本高中吹奏樂的金字招牌。這次能在嘉義與台灣樂迷相見，是推動台日文化交流的重要里程碑。希望透過音樂，讓更多人感受跨文化交流的感動，也讓台日年輕世代在節奏與旋律中產生共鳴。

被譽為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，擁有超過170名團員，長年在日本各大吹奏及行進樂比賽中屢獲金賞殊榮。該團以整齊劃一的隊形、磅礡的音樂能量與高度紀律著稱，榮獲群馬縣管樂合奏比賽52次金賞、連續32年進入全日本行進管樂比賽，並於全國大賽連續11年入選、屢奪金賞。

「翡翠騎士」不僅在日本享有盛譽，更積極參與國際文化交流。2023年首次登上中華民國國慶典禮舞台，以磅礡演出征服全場。這次他們12月21日（日）首度登上嘉義舞台，在2025嘉義市國際管樂節以音樂傳遞友誼，帶來日本最高水準的青春樂章。

2025嘉市國際管樂節12月19日至2026年1月1日登場，邁入第33屆，邀請義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港與哈薩克等超過16組國際知名團隊與音樂家輪番演出。節目內容包含管樂踩街嘉年華、主題晚會與室內外音樂會，讓民眾不用出國，就能享受國際級的音樂饗宴。

嘉市國際管樂節粉絲專頁，追蹤活動消息：https://www facebook.com/chiayiband/。12月19日至2026年1月1日室內外音樂會，地點：嘉市音樂廳、文化公園、中正公園；12月20日（周六）下午2時到5時管樂踩街嘉年華、地點：中山路噴水池圓環、晚間6時到8時半大型晚會、地點：嘉義大舞台（嘉市府北棟基地）。

年底登場的嘉市城市博覽會在國際管樂節期間，與中華文化總會合作，邀請日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，享譽國際的「翡翠騎士」來嘉義演出。圖／嘉市府提供
年底登場的嘉市城市博覽會在國際管樂節期間，與中華文化總會合作，邀請日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，享譽國際的「翡翠騎士」來嘉義演出。圖／嘉市府提供

音樂會 日本 嘉義

延伸閱讀

日本沒有早餐文化和咖啡文化？ 林氏璧舉例駁、這家名店可雙重滿足

嘉市搖滾祭音浪吸12萬人中央廣場沸騰 3件噪音陳情查處結果曝

國民黨主席選戰白熱化…鄭麗文、郝龍斌嘉義拚場 黃敏惠中立成關鍵

日本基金、ETF績效剽悍 多檔產品報酬逾40%

相關新聞

故宮南院10周年慶無人機群13分變化12珍寶圖 出自這個MIT科技藝術團隊

國立故宮博物院南部院區歡慶開館十周年，11日晚間舉辦無人機群燈光秀，展現台灣MIT科技藝術實力，吸引大批民眾觀賞，周年慶...

「翡翠騎士」年底嘉市演出 城市博覽會日本最強高中吹奏樂團震撼登場

「320+1嘉市城市博覽會」驚喜不斷！年底登場的城市博覽會在嘉市國際管樂節」期間，與中華文化總會（文總）合作，邀請日本東...

南市府標售農村社區抵費地 鄰近南科超具吸引力

近幾年台南地價大漲，即使農村地區也受到明顯影響，特別是南科周遭區域，許多土地都成追搶的標的，南市府辦理農村社區土地重劃區...

台南永康二王公墓遷葬遲緩 議員籲加速市地重劃進度

台南永康二王公墓遷葬計畫涉及區域發展與市地活化，備受各界關注，近日因遷葬進度緩慢，引發在地居民擔憂，有議員在議會質詢時指...

嘉市搖滾祭音浪吸12萬人中央廣場沸騰 3件噪音陳情查處結果曝

2025諸羅搖滾音樂祭是嘉市最強音浪！以年輕世代為主軸音樂盛會，國慶連假首度走出文創園區，在中央廣場熱力登場，2天吸引1...

台積電嘉義廠挖出遺址墓葬工安意外扯上靈異 考古團隊：勿妖魔化

台積電在嘉義縣太保市農場嘉科園區興建先進封裝廠，接近完工階段，因接連工安意外，導致工程進度延誤。值得關注的是，廠區去年地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。