「翡翠騎士」年底嘉市演出 城市博覽會日本最強高中吹奏樂團震撼登場

「320+1嘉市城市博覽會」驚喜不斷！年底登場的城市博覽會在嘉市國際管樂節」期間，與中華文化總會（文總）合作，邀請日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，享譽國際的「翡翠騎士」來嘉義演出，為城市歲末樂章注入耀眼國際能量。

市長黃敏惠說，嘉市「管樂之都」，推動國際音樂文化交流，讓「世界看見嘉義、嘉義聽見世界」。建城321年城市博覽會12月起活動連番登場，與文總攜手邀請日本頂尖高中吹奏樂團「翡翠騎士」來台演出，象徵台日友誼深厚，展現嘉市邁向國際舞台的文化自信與城市魅力。

文化局長謝育哲指出，「翡翠騎士」以堅毅紀律與熱情演奏聞名，是日本高中吹奏樂的金字招牌。這次能在嘉義與台灣樂迷相見，是推動台日文化交流的重要里程碑。希望透過音樂，讓更多人感受跨文化交流的感動，也讓台日年輕世代在節奏與旋律中產生共鳴。

被譽為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，擁有超過170名團員，長年在日本各大吹奏及行進樂比賽中屢獲金賞殊榮。該團以整齊劃一的隊形、磅礡的音樂能量與高度紀律著稱，榮獲群馬縣管樂合奏比賽52次金賞、連續32年進入全日本行進管樂比賽，並於全國大賽連續11年入選、屢奪金賞。

「翡翠騎士」不僅在日本享有盛譽，更積極參與國際文化交流。2023年首次登上中華民國國慶典禮舞台，以磅礡演出征服全場。這次他們12月21日（日）首度登上嘉義舞台，在2025嘉義市國際管樂節以音樂傳遞友誼，帶來日本最高水準的青春樂章。

2025嘉市國際管樂節12月19日至2026年1月1日登場，邁入第33屆，邀請義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港與哈薩克等超過16組國際知名團隊與音樂家輪番演出。節目內容包含管樂踩街嘉年華、主題晚會與室內外音樂會，讓民眾不用出國，就能享受國際級的音樂饗宴。