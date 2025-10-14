聽新聞
0:00 / 0:00
南市府標售農村社區抵費地 鄰近南科超具吸引力
近幾年台南地價大漲，即使農村地區也受到明顯影響，特別是南科周遭區域，許多土地都成追搶的標的，南市府辦理農村社區土地重劃區抵費地標售，也同樣吸引目光。最近地政局又要辦理4筆抵費地公開標售，其中有2筆都鄰近南科，而且面積不小，各約有61坪，預料將有一番價格上的較勁。
地政局長陳淑美表示，此次標售抵費地分布於安定、白河區，均屬鄉村區乙種建築用地，採現況標售，請有意願標購民眾先行勘查。標售底價從每平方公尺1萬1400元至5萬5500元不等，其中面積較大如安定區中榮段73地號，面積203.66平方公尺，以及安定區中榮段73-1地號，面積203.67平方公尺。
地政局表示，這4筆農村社區土地重劃區抵費地公開標售，已自10月9日起至11月10日止公告招標，訂於11月11日上午10時於民治市政中心南瀛大樓7樓會議室辦理開標作業。有意投標民眾，請於公告的投標期間截止日前，以掛號寄達新營中山路郵局第33號信箱，若親送地政局不予受理，農村社區重劃後可改善農村生活環境品質、兼具地籍產權明確及提升土地使用價值等優勢，地政局歡迎有興趣且符合投標資格的民眾、法人踴躍參與投標。
相關標售資訊可上台南市地政局網站(https://land.tainan.gov.tw/)「台南市政府地政局網站/土地開發/開發區土地標售專區/土地標售」瀏覽，請民眾詳閱投標須知，以保障自身權益，也可掃描QR-code，運用google map查詢標示土地定位點，搭配導航功能即可輕鬆抵達標售土地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言