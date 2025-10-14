快訊

台南永康二王公墓遷葬遲緩 議員籲加速市地重劃進度

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員朱正軒指出，永康二王公墓遷葬工程原預定2023年啟動，但因文資爭議順延20個月，如今程序即將展開，卻又要公告至明年六6月底，要求市府加速二王重劃進度，避免地方整體發展受阻。圖／市議員朱正軒提供
台南市議員朱正軒指出，永康二王公墓遷葬工程原預定2023年啟動，但因文資爭議順延20個月，如今程序即將展開，卻又要公告至明年六6月底，要求市府加速二王重劃進度，避免地方整體發展受阻。圖／市議員朱正軒提供

台南永康二王公墓遷葬計畫涉及區域發展與市地活化，備受各界關注，近日因遷葬進度緩慢，引發在地居民擔憂，有議員在議會質詢時指出，二王公墓遷葬作業「牛步」，嚴重拖延後續的市地重劃與開發時程，恐阻礙地方整體發展的腳步，要求加速市地重劃進度。

據了解，二王公墓遷葬計畫已啟動多年，但現階段仍有大量墓塚尚未完成起掘遷移，且一度曾因基督教墓園爭取文資保留，遷葬作業一度停擺，然而，去年底基督教墓園經文資審議後決議不列冊追蹤，才重新啟動遷葬時程，種種因素導致該區土地無法釋出進行開發利用。

市議員朱正軒說，二王公墓遷葬工程原預定2023年啟動，但因文資爭議順延20個月，截至2025年仍未能啟動起掘作業，讓地方民眾相當關心後續期程，如今程序即將展開，卻仍需公告至2026年6月底，才能接續進行為期20個月的遷葬作業，憂心對永康發展造成影響。

他強調，2023年就建議市府針對無爭議部份先行推動，結果繞了一圈，還是要先避開基督教墓區才能遷葬，期盼市府面對爭議能夠彈性應對，以利確保重大市政推動之進度，同時也要求市府後續積極推進二王重劃進度，帶動永康地區的整體發展。

對此，民政局回應，明年清明掃墓後將完成公告程序，接續由永康區公所推動遷葬作業，預計先避開涉及爭議的基督教墓區1,426門墓穴，優先從無爭議的363門墓開始推動，若進度順利，最快將於2028年初完成遷葬作業，交回地政局辦理重劃開發工程。

公墓 議員 墓園

