嘉市搖滾祭音浪吸12萬人中央廣場沸騰 3件噪音陳情查處結果曝

2025諸羅搖滾音樂祭是嘉市最強音浪！以年輕世代為主軸音樂盛會，國慶連假首度走出文創園區，在中央廣場熱力登場，2天吸引12萬人次湧入，不過，中央廣場地處文化路商圈，是市民反映噪音熱點，環保局共接獲3件噪音陳情，其中2件經量測符合標準，僅1件超出管制值，主辦單位10分鐘完成改善，未再超標，整體秩序良好。

音樂祭在星空與草地間盡情搖擺，28組金曲、金音級樂團輪番開唱，現場氣氛熱力沸騰。文化局說，今年選擇中央廣場，希望讓音樂祭「走出園區、融入城市」，打造屬於全民音樂嘉年華。為兼顧鄰里安寧，活動結束時間比往年提早10分鐘，從9點40分提前至9點30分收場，盡力平衡熱鬧與生活。

活動現場以開放式舞台與舒適草地觀演區設計，無論是坐在草地上聽團、還是近距離搖滾，都能自在享受音樂與城市交融的氛圍。來自馬來西亞的華語B&B與HIPHOP歌手政學ZEDX以細膩音色與爆發舞台魅力，為音樂舞台注入國際元素，象徵嘉義流行音樂邁向多元與全球化。

壓軸登場的搖滾天團傻子與白癡在光影交錯中點燃最高潮，帶領觀眾進入音符流轉的搖滾旅程，為兩天盛典劃下完美句點。