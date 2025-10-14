台積電嘉義廠挖出遺址墓葬工安意外扯上靈異 考古團隊：勿妖魔化

台積電在嘉義縣太保市農場嘉科園區興建先進封裝廠，接近完工階段，因接連工安意外，導致工程進度延誤。值得關注的是，廠區去年地基開挖時，意外發現逾千年以前「繩紋陶遺址」，出土陶器、墓葬人骨等豐富遺物，引起地方及文史界關注。當時考古團隊形容，該遺址就像「沉睡千年的巨獸被喚醒」。

出土文物以陶質器物為主，包括大量陶片、陶環與灰坑遺構，陶質顏色多呈橙紅與灰黑，屬夾砂陶類型，顯示當地早期人群具備成熟製陶技術。此外，現場也發現10多具人類遺骸，包含成人與兒童墓葬，具高度學術研究價值。

但頻傳工安意外與考古發現「人骨遺址」，民間傳說將2項牽扯有關，呼籲「尊重古靈」，甚至衍生出靈異傳聞。不過，考古專家強調，遺址墓葬出土先人遺骨已在專業團隊監督下妥善處理，外界不宜妖魔化考古作業或文化遺跡。

嘉縣府文化觀光局表示，南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。

根據規定，考古團隊要在下個月前完成遺物清冊及資料，送交主管機關文化觀光局，並於2027年11月前完成正式發掘報告備查。

南科嘉義園區發掘與過去南科園區開發相似，當年南科出土文物多達22萬餘件，以史前陶器為主。此次台積電嘉義廠開挖文物遺址規模雖較小，但其文化層完整，對於研究嘉義地區史前人類生活樣貌具有重要意義。