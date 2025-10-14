快訊

蘋果無痛跳槽！傳三星One UI 8.5支援iPhone轉移eSIM 新機S26有望登場

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電嘉義廠挖出遺址墓葬工安意外扯上靈異 考古團隊：勿妖魔化

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。圖／讀者提供
南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。圖／讀者提供

台積電在嘉義縣太保市農場嘉科園區興建先進封裝廠，接近完工階段，因接連工安意外，導致工程進度延誤。值得關注的是，廠區去年地基開挖時，意外發現逾千年以前「繩紋陶遺址」，出土陶器、墓葬人骨等豐富遺物，引起地方及文史界關注。當時考古團隊形容，該遺址就像「沉睡千年的巨獸被喚醒」。

出土文物以陶質器物為主，包括大量陶片、陶環與灰坑遺構，陶質顏色多呈橙紅與灰黑，屬夾砂陶類型，顯示當地早期人群具備成熟製陶技術。此外，現場也發現10多具人類遺骸，包含成人與兒童墓葬，具高度學術研究價值。

但頻傳工安意外與考古發現「人骨遺址」，民間傳說將2項牽扯有關，呼籲「尊重古靈」，甚至衍生出靈異傳聞。不過，考古專家強調，遺址墓葬出土先人遺骨已在專業團隊監督下妥善處理，外界不宜妖魔化考古作業或文化遺跡。

嘉縣府文化觀光局表示，南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。

根據規定，考古團隊要在下個月前完成遺物清冊及資料，送交主管機關文化觀光局，並於2027年11月前完成正式發掘報告備查。

南科嘉義園區發掘與過去南科園區開發相似，當年南科出土文物多達22萬餘件，以史前陶器為主。此次台積電嘉義廠開挖文物遺址規模雖較小，但其文化層完整，對於研究嘉義地區史前人類生活樣貌具有重要意義。

這些遺物與墓葬妥善保存，後續將展開更深入的鑑定與文化分期研究。文史學者呼籲，社會大眾應以尊重與科學的態度看待考古發現，讓歷史與現代科技的交會成為台灣文化資產保存的新契機。

南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。圖／讀者提供
南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。圖／讀者提供
南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。圖／讀者提供
南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。圖／讀者提供
南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。圖／讀者提供
南科嘉義園區台積電廠區繩紋陶遺址搶救挖掘作業，去年11月4日完成，出土文物由台積電委託台灣大學考古團隊進行清洗、分類、登錄與保存，目前暫置台南工作室。圖／讀者提供

考古 遺址 嘉義

延伸閱讀

國民黨主席選戰白熱化　鄭麗文郝龍斌嘉義拚場黃敏惠中立成關鍵

台積電ADR強彈近8% 較台北交易溢價31.42%

國際旗袍皇后大賽登場 15國佳麗嘉義古堡展東方之美

業界憂台積電產能大量外移美國 龔明鑫：立足台灣才是優先

相關新聞

台南永康二王公墓遷葬遲緩 議員籲加速市地重劃進度

台南永康二王公墓遷葬計畫涉及區域發展與市地活化，備受各界關注，近日因遷葬進度緩慢，引發在地居民擔憂，有議員在議會質詢時指...

嘉市搖滾祭音浪吸12萬人中央廣場沸騰 3件噪音陳情查處結果曝

2025諸羅搖滾音樂祭是嘉市最強音浪！以年輕世代為主軸音樂盛會，國慶連假首度走出文創園區，在中央廣場熱力登場，2天吸引1...

台積電嘉義廠挖出遺址墓葬工安意外扯上靈異 考古團隊：勿妖魔化

台積電在嘉義縣太保市農場嘉科園區興建先進封裝廠，接近完工階段，因接連工安意外，導致工程進度延誤。值得關注的是，廠區去年地...

故宮南院10周年慶無人機群13分變化12珍寶圖 出自這個MIT科技藝術團隊

國立故宮博物院南部院區歡慶開館十周年，11日晚間舉辦無人機群燈光秀，展現台灣MIT科技藝術實力，吸引大批民眾觀賞，周年慶...

台南風災廢棄物暫置場疑濫倒 環團要求來源管理

丹娜絲颱風災後建物修繕等產出大量廢棄物，台南市政府開放後壁區烏樹林營區暫置，近期附近民眾質疑現場沒有管制，大量車輛疑夾帶...

議員籲敬老金加碼 南市府：今年先不變

本月29日重陽節，台南市政府發放65歲以上未滿100歲者每人1千元敬老金，議員昨質詢指出，高雄、雙北等基本都有1500元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。