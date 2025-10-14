聽新聞
故宮南院10周年慶無人機群13分變化12珍寶圖 出自這個MIT科技藝術團隊
國立故宮博物院南部院區歡慶開館十周年，11日晚間舉辦無人機群燈光秀，展現台灣MIT科技藝術實力，吸引大批民眾觀賞，周年慶迎來第1000萬名參觀民眾，壓軸登場的500架無人機燈光表演，短短13 分鐘，在夜空中搭配水舞變化12項故宮典藏寶物圖像，觀眾驚嘆連連。
這場表演由「無人機國家隊」台灣希望創新公司與故宮南院合作策劃，執行長李志清親自領軍，運用團隊自主研發軟硬體與演算法技術，根據故宮南院提供的3D典藏圖像設計空中動畫，13分鐘展演中平均每分鐘變換1幅圖形，呈現故宮南院珍藏的文物精華。
登場12項圖像依序：西周青銅重器「嬰祖丁鼎」、「東漢玉辟邪」、「霖雨圖」、「元人畫虎圖」、「越南青花五彩侯跪像（南院吉祥物「哈努曼」原型）、「青瓷蓮花式溫碗」、「明中期景德鎮窯青花新月形軍持」、「清乾隆霽青描金游魚轉心瓶」、「掐絲琺瑯番蓮紋瓶」、「清乾隆粉彩福祿壽葫蘆瓶」、「翠玉白菜」及壓軸「金甌永固杯」。最後金甌永固杯夜空中璀璨登場，象徵故宮文化永續與藝術傳承。
不過，由於圖像變化快速，觀眾反映來不及辨識各項文物，現場「看得驚艷、卻猜不出是哪件寶物」，建議未來可在展演前公布圖形資訊，讓民眾能更了解典藏文物的背景與文化意涵。
李志清表示，此次展演雖非史上最多架數，但技術精準度與軟體操控上均有突破，無人機從零組件設計、軟體撰寫到整機組裝全由團隊自主完成，展現台灣無人機技術的實力與創新能量。
希望創新團隊由南台科技大學電子系助理教授李志清創立，長期投入本土無人機群演技術研發，並多次受邀參與台灣燈會、國慶慶典等大型活動，成為MIT 科技藝術代表隊。故宮南院表示，10周年慶活動不僅象徵博物館邁向新里程，希望透過科技藝術融合，讓民眾以全新角度欣賞故宮典藏美學價值。
