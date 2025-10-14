議員籲敬老金加碼 南市府：今年先不變

本月29日重陽節，台南市政府發放65歲以上未滿100歲者每人1千元敬老金，議員昨質詢指出，高雄、雙北等基本都有1500元，台南金額是六都墊底，呼籲市府把握今年發放前的時間，提升金額；市府表示，今年發放金額先維持不變。

南市民政局長姜淋煌回應，今年重陽敬老金預計23日發放給長輩，市長黃偉哲也曾承諾在財政允許之下，逐步提高相關社會福利金發放，其中，重陽敬老金也屬社會福利金一部分，今年維持發放1千元敬老金，但仍持續努力並建議提升敬老金。

據了解，台北、新北、高雄65歲以上長輩，可領取敬老金最少每人1500元，台中2千元，桃園更有2500元，台南相對低。

市議員陳怡珍質詢說，近期各社區有許多敬老活動，每每碰到長輩時，大家最關心的就是市府重陽節敬老金的政策，目前台南針對65歲以上、原住民55歲以上長者到未滿100歲者發放1千元，100歲以上長者發放1萬元及價值2千元禮品一份。

她也說，新北、桃園、宜蘭縣等地，針對年滿99歲或百歲以上長者更發放2萬元敬老金，市府應跟上其他縣市腳步，以實際行動表達對長輩的敬意與關懷。