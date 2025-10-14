台南風災廢棄物暫置場疑濫倒 環團要求來源管理

丹娜絲颱風災後建物修繕等產出大量廢棄物，台南市政府開放後壁區烏樹林營區暫置，近期附近民眾質疑現場沒有管制，大量車輛疑夾帶事業廢棄物進場，環團昨勘查，要求市府做好清運工程車的「來源管理」。

環保局廢棄物清理科表示，災後初期確實發現可疑車輛，9月起要求所有清運車輛須隨車攜帶來源證明單，也派員抽查跟車，發現3輛載運物來源與申報不符，疑夾雜其他廢棄物魚目混珠，已移請法辦，還有一些車輛未事先將廢棄物分類也都退運，但昨抽查未發現違法。

當地農民質疑，暫置場幾乎每分鐘有大卡車進出，有時1個小時100多輛，沿路塵土飛揚，影響路旁作物生長，很多載運物不像一般民宅拆除的廢棄物，看起來像事業單位廢棄物。

台南環保聯盟理事長黃安調前往勘查，他說，目測好幾公頃土地堆滿廢棄物，丹娜絲颱風造成不少房屋倒塌，產生磚塊混凝土廢棄物，暫時堆置無可厚非，但他查看部分車輛GPS路線，「並沒到七股災區」，而是附近的白河、東山、六甲區，現場還發現大卡車裝載不少大口徑（8吋以上）PVC管，直覺與颱風損毀並無關聯，環保局務必查明是否夾帶進場。

環保聯盟指出，就算災情嚴重，到現在竟然每天還有150或200輛大卡車拖車的建築事業廢棄物運來，讓人懷疑，昨發現好幾輛車五聯單登載內容與事實根本不符，卻在大門「補填資料」後即放行。

環盟還質疑，此暫置場設場程序不夠周延，包括沒辦說明會、沒工程名稱、沒設場域告示牌，連基本的「職安告示牌」都沒有，且揚塵非常嚴重，入口處風沙瀰漫，顯示灑水不足與場域管理亟待加強。

環保局廢棄物清理科鄭姓股長回應，載運災區廢棄物車輛都會有區公所開立的隨車文件，暫置場人員能當場核對，目前使用約1.5公頃，預計年底前關閉，塵土飛揚情況會要求改善。