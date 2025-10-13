台日協賛會拜會南市府 捐款助丹娜絲風災重建

快訊

中央社／ 台南13日電

台日協賛會組成雙十國慶歸國訪問團，一行23人今天在會長吳秀鸞率領下，前往台南市府拜會市長黃偉哲，捐款協助丹娜絲風災後重建工作，黃偉哲盼持續深化台南與日本友好關係。

台南市政府發布新聞稿指出，台日協賛會此次拜會並捐款協助台南市災後重建，由黃偉哲代表市民接受善款，市府新聞及國際關係處長蘇恩恩及社會局長郭乃文陪同出席。

黃偉哲致詞表示，台日協賛會對於台日兩地慈善工作用心投入，旅居海外不忘心繫台灣，也是串連台日情誼重要橋梁，期望未來在台日協賛會支持下，透過教育旅行及運動等交流，持續深化台南與日本友好關係，並將友誼傳承至下一個世代。

黃偉哲進一步向訪賓介紹，台南有許多優質農特產品可以在日本品嚐到，如台南優質好米「八田米」已上架至友誼市山口縣連鎖超市，台南鳳梨、芒果、紅龍果、柚子等水果也可外銷日本，期盼大家可多支持台南農特產品。

吳秀鸞表示，台日協賛會是以「愛心」為核心成立的僑社，組織雖然年輕，但積極投入慈善事業、服務社會，此次特別捐贈善款關心台南丹娜絲風災災後重建。

台南市政府提供資料指出，台日協賛會為2018年在日本成立，成立宗旨為「濟貧助難」、「助人為樂」；成員皆熱心公益，並活躍於台日兩地，致力於幫助孤兒、老人、癌症兒童等弱勢族群，如遇風災、地震等重大災害也踴躍援助。

