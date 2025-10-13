北港武德宮國際學術論壇 美國教授體驗扶鸞「問事」並分靈神明回國

國內財神祖廟雲林縣北港武德宮舉辦第6屆「財神學術論壇」，今年以「扶鸞文化國際學術研討會」為題，首次採「雙場域」分別在政治大學與北港武德宮舉行，邀請德、法、美、日、香港等國學者展開跨國交流，讓「武德扶鸞」邁向國際。

到訪的外國學者除參觀武德宮各神殿，其中美國教授馬杰明並親自參與扶鸞「問事」儀式，甚還跪地擲筊祈求分靈神明回美國，成為今年論壇另一樁國際交流盛事。

這項國際論壇由武德宮攜手政大華人宗教研究中心、元宇宙中心及法國高等研究實踐學院（EPHE-PSL）共同策辦，規畫3場專題演講、11場次共25篇論文發表，內容涵蓋歷史文本、宗教儀式、性別研究及數位科技，開啟以「扶鸞」為核心的國際對話。

武德宮主委林安樂也以「事死如事生—財神濟世公案中的祀祖與人生」為題專題演講，並透過內壇濟世案例，探討祀祖信仰如何影響現世人生。他說，武德宮每月進行約15壇常態性扶鸞，已累積近10萬篇鸞文，內容廣博多元，堪稱全台之冠。

林安樂表示，廟方更以500萬元產學合作計畫，建立鸞文系統整理、數位典藏以及研究資料庫，今年論壇更吸引國際專家學者親臨交流，讓武德宮不僅成為台灣扶鸞文化研究的重要基地，更是國際宗教文化交流的指標性場域，透過跨國跨領域研究，讓世界看見台灣在宗教研究與文化傳承的獨特地位。

連日來，政大元宇宙中心主任陳志銘以「宗教、AI、元宇宙」，探討宗教如何與新興科技對話；中研院士李豐楙以「神示卜地：武德一脈的開基聖蹟」剖析信仰源流。並同步發表包括出版的《武德之靈祕見聞錄》、《靈祕之內壇鸞文彙編》及《財神信仰學術論文集》，為學界提供系統鸞文研究資料，一窺財神信仰和鸞文的深厚內涵。

論壇期間，也讓各國觀摩開壇儀式，其中美國杜克大學教授馬杰明（J. Lorand Matory）見狀當場表示他也有問題想請示神明，即依「問事程序」用英文寫下資料並進案到神駕前稟報所要請示的問題，再透過翻譯詩文，讓馬教授了解神明示下的文意。