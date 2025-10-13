快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

見證日治美援時期西螺大橋升格古蹟卡關 雲林將提新事證再拚審議

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
跨越濁水溪的西螺大橋是彰化縣、雲林縣重要橋梁之一，曾有遠東第一大橋美名。圖／本報資料照
跨越濁水溪的西螺大橋是彰化縣、雲林縣重要橋梁之一，曾有遠東第一大橋美名。圖／本報資料照

跨越濁水溪的西螺大橋是彰化縣、雲林縣重要橋梁之一，曾有遠東第一大橋美名，先前已獲雲彰兩縣登錄為歷史建築，日前有文史團體申請改登錄為縣定古蹟，經彰化縣文化資產審議委員會決議維持現有文資地位，引起議論。雲林縣府表示，西螺大橋有其歷史、文化意義，升格縣定古蹟是多數民眾期待，將進一步探勘、調研，提供升格古蹟的新事證。

西螺大橋橫跨彰化、雲林兩地，自日治時期1936年推動興建，1941年完成32座橋墩，因2次大戰鋼材挪作他用而中止建設，直到1951年美援及配合款重新開工，1952年12月25日完工，隔年通車，全長1939公尺，採華倫式桁架結構系統，鋼鐵作桁架，水泥作墩。

西螺大橋當時是僅次於美國舊金山金門大橋的世界第二大橋，也是當時遠東第一大橋，在其通車之後，象徵日治時期即定線的縱貫道路全線通車，具有經濟和軍事的雙重意義，。

彰化、雲林縣府在2001年相繼公告西螺大橋為縣定歷史建築，今年橋齡72年，日前有文史工作者向雲、彰兩縣申請升格為古蹟，經彰化縣文化資產審議委員會決議維持現有文資地位，引起議論。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，基於「南橋北管」原則，升格古蹟審議由彰化縣政府召集審議委員會，委員會認為西螺大橋的建築工法以現今來看並無獨特性，若要升格古蹟，需要更多新事證支持。

她表示，西螺大橋是雲林、彰化兩地重要地標，不僅具有歷史文化意義的獨特性，也承載兩地居民的共同記憶與生活經驗，除見證日治及美援時期的歷史，也連結糖鐵網絡，繁榮兩地經濟，可以理解文史工作者與地方居民對其升格古蹟的高度期待。

她強調，西螺大橋若要升格古蹟，必須取得雲林、彰化兩地共識，雲林縣府將持續進行調研、搜集相關事證，與彰化縣府進一步討論。

跨越濁水溪的西螺大橋是彰化縣、雲林縣重要橋梁之一，曾有遠東第一大橋美名。圖／本報資料照
跨越濁水溪的西螺大橋是彰化縣、雲林縣重要橋梁之一，曾有遠東第一大橋美名。圖／本報資料照

西螺大橋 雲林

延伸閱讀

網傳民進黨彰化縣長民調邱建富領先 縣黨部澄清非黨內民調

紅橋化身最美文化伸展台 西螺大橋藝陣文化祭將施放300秒高空焰火秀

西螺大橋藝陣文化祭10月25日登場 傳統融合新元素

雲林公益健行開跑逾2300人報名 擲筊贏機車、家電總價值30萬

相關新聞

見證日治美援時期西螺大橋升格古蹟卡關 雲林將提新事證再拚審議

跨越濁水溪的西螺大橋是彰化縣、雲林縣重要橋梁之一，曾有遠東第一大橋美名，先前已獲雲彰兩縣登錄為歷史建築，日前有文史團體申...

重陽節前夕！台南敬老金「六都最少」 議員要求提升金額讓長輩有感

10月29日重陽節即將來臨，長輩最關心的莫過於重陽節敬老金政策，有議員今質詢指出，經檢視六都相關措施，台南維持65歲以上...

紅橋化身最美文化伸展台 西螺大橋藝陣文化祭將施放300秒高空焰火秀

西螺大橋是連結雲彰地區的重要交通樞紐，更是雲林人共同的歷史記憶與文化象徵，縣府集結宮廟、藝文團體，將於10月25、26日...

台南風災廢棄物暫置場 環團質疑大量夾帶非災區事業廢棄物

丹娜絲颱風災區毀損建物拆除、修繕、清運等災後復原產出土石磚瓦、拆除物等廢棄物，市府開放後壁烏樹林營區提供廢棄物暫置。附近...

市民赴區公所欲申請急難救助卻遭驅趕？ 南市民代批：專業態度在哪

申請急難救助金卻遭區公所人員驅趕？台南市議員施余興望今在議會質詢指出，有族人因車禍生活陷入困境，近期在助理陪同下前往安平...

雲林公益健行開跑逾2300人報名 擲筊贏機車、家電總價值30萬

救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，吸引許多民眾報名參加，去年募得13萬多元，今年將在10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。