見證日治美援時期西螺大橋升格古蹟卡關 雲林將提新事證再拚審議

跨越濁水溪的西螺大橋是彰化縣、雲林縣重要橋梁之一，曾有遠東第一大橋美名，先前已獲雲彰兩縣登錄為歷史建築，日前有文史團體申請改登錄為縣定古蹟，經彰化縣文化資產審議委員會決議維持現有文資地位，引起議論。雲林縣府表示，西螺大橋有其歷史、文化意義，升格縣定古蹟是多數民眾期待，將進一步探勘、調研，提供升格古蹟的新事證。

西螺大橋橫跨彰化、雲林兩地，自日治時期1936年推動興建，1941年完成32座橋墩，因2次大戰鋼材挪作他用而中止建設，直到1951年美援及配合款重新開工，1952年12月25日完工，隔年通車，全長1939公尺，採華倫式桁架結構系統，鋼鐵作桁架，水泥作墩。

西螺大橋當時是僅次於美國舊金山金門大橋的世界第二大橋，也是當時遠東第一大橋，在其通車之後，象徵日治時期即定線的縱貫道路全線通車，具有經濟和軍事的雙重意義，。

彰化、雲林縣府在2001年相繼公告西螺大橋為縣定歷史建築，今年橋齡72年，日前有文史工作者向雲、彰兩縣申請升格為古蹟，經彰化縣文化資產審議委員會決議維持現有文資地位，引起議論。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，基於「南橋北管」原則，升格古蹟審議由彰化縣政府召集審議委員會，委員會認為西螺大橋的建築工法以現今來看並無獨特性，若要升格古蹟，需要更多新事證支持。

她表示，西螺大橋是雲林、彰化兩地重要地標，不僅具有歷史文化意義的獨特性，也承載兩地居民的共同記憶與生活經驗，除見證日治及美援時期的歷史，也連結糖鐵網絡，繁榮兩地經濟，可以理解文史工作者與地方居民對其升格古蹟的高度期待。