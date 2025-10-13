台南空品維護區管制收效 增設第4處南科及樹谷園區

台南市近年設立3處空氣品質維護區，提升柴油車標章取得率及機車定檢率，細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度改善11%，市府將增設南科及樹谷園區為第4處，明年7月起實施管制。

台南市政府環保局長許仁澤今天告訴中央社記者，台南市近年設立奇美博物館及台南都會公園、安平商港周邊、成功大學校區及附設醫院等3處空氣品質維護區，3處空品維護區自管制啟動以來，機車定檢率、柴油車標章取得率明顯增加，PM2.5年平均濃度改善約11%。

許仁澤表示，自111年7月至114年8月，3處空品維護區共裁罰車輛2175輛，罰款逾新台幣206萬元，出廠滿3年以上柴油大貨（客）車需取得有效期限內標章，出廠滿5年以上燃油機車需完成最近一次排氣定檢合格，若違規進出空氣品質維護區，一律告發。

環保局提供資料指出，新劃設南科及樹谷園區為第4處空品維護區，將於115年7月1日正式實施管制，管制範圍將涵蓋周邊道路，目前已啟動緩衝期宣導，透過圖卡、宣導影片與官方臉書多元管道加強宣導，提醒車主儘早完成相關檢驗。