快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

台南空品維護區管制收效 增設第4處南科及樹谷園區

中央社／ 台南13日電

台南市近年設立3處空氣品質維護區，提升柴油車標章取得率及機車定檢率，細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度改善11%，市府將增設南科及樹谷園區為第4處，明年7月起實施管制。

台南市政府環保局長許仁澤今天告訴中央社記者，台南市近年設立奇美博物館及台南都會公園、安平商港周邊、成功大學校區及附設醫院等3處空氣品質維護區，3處空品維護區自管制啟動以來，機車定檢率、柴油車標章取得率明顯增加，PM2.5年平均濃度改善約11%。

許仁澤表示，自111年7月至114年8月，3處空品維護區共裁罰車輛2175輛，罰款逾新台幣206萬元，出廠滿3年以上柴油大貨（客）車需取得有效期限內標章，出廠滿5年以上燃油機車需完成最近一次排氣定檢合格，若違規進出空氣品質維護區，一律告發。

環保局提供資料指出，新劃設南科及樹谷園區為第4處空品維護區，將於115年7月1日正式實施管制，管制範圍將涵蓋周邊道路，目前已啟動緩衝期宣導，透過圖卡、宣導影片與官方臉書多元管道加強宣導，提醒車主儘早完成相關檢驗。

台南 空氣品質 環保局長

延伸閱讀

二仁溪有毒電子廢棄物清理明年動工 徹底解決歷史共業

台南再增南科為空品維護區 沒完成檢驗汽機車進入會受罰

開罰了！台南海金海岸2人超過10點放煙火 各被罰3000元

台南溝渠大隊馳援花蓮「沖吸並用」 展現清淤效率振奮人心

相關新聞

徹底解決歷史共業 二仁溪有毒電子廢棄物清理明年動工

流經台南、高雄的二仁溪，長期有毒電子廢棄物未清，脫不了「毒河」罵名，中央已核准近14億清除，遴選環境顧問公司已公告，南市...

鹽水溪、急水溪受生活畜牧廢水汙染 南市出招改善

台南市主要河川有八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪與二仁溪，二仁溪支流三爺溪是主要汙染源，經改善後，二仁溪台南段僅剩一小部分...

重陽節前夕！台南敬老金「六都最少」 議員要求提升金額讓長輩有感

10月29日重陽節即將來臨，長輩最關心的莫過於重陽節敬老金政策，有議員今質詢指出，經檢視六都相關措施，台南維持65歲以上...

紅橋化身最美文化伸展台 西螺大橋藝陣文化祭將施放300秒高空焰火秀

西螺大橋是連結雲彰地區的重要交通樞紐，更是雲林人共同的歷史記憶與文化象徵，縣府集結宮廟、藝文團體，將於10月25、26日...

台南風災廢棄物暫置場 環團質疑大量夾帶非災區事業廢棄物

丹娜絲颱風災區毀損建物拆除、修繕、清運等災後復原產出土石磚瓦、拆除物等廢棄物，市府開放後壁烏樹林營區提供廢棄物暫置。附近...

市民赴區公所欲申請急難救助卻遭驅趕？ 南市民代批：專業態度在哪

申請急難救助金卻遭區公所人員驅趕？台南市議員施余興望今在議會質詢指出，有族人因車禍生活陷入困境，近期在助理陪同下前往安平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。