鹽水溪、急水溪受生活畜牧廢水汙染 南市出招改善

台南市主要河川有八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪與二仁溪，二仁溪支流三爺溪是主要汙染源，經改善後，二仁溪台南段僅剩一小部分嚴重汙染，其他都在中度汙染以下。目前汙染較嚴重的是急水溪柳營、下營段，以及鹽水溪新市、新化段，前者主要是畜牧水汙染，後者除畜牧水還有南科效應造成的生活廢水增多，將透過水質淨化場設置、總量管制、加強稽查，改善汙染。

環保局表示，正與地方溝通，希望在鹽水溪台19縣豐化橋附近設置水質淨化場，急水溪部分除加速柳營八翁畜牧糞尿資源化中心第二期工程完工，也規化爭取在上游設置水質淨化場，處理生活廢水及畜牧廢水，在汙水下水道短期無法全面化下解決兩河川汙染問題。

依照環境部公布去年全台主要河川汙染汙染數據顯示，台南市與嘉義縣交界的八掌溪、以及曾文溪都沒有嚴重汙染河段，長65.1公里的急水溪嚴重汙染河段是9.5公里，長41.3公里的鹽水溪嚴重汙染河段是7.4公里，長65.2公里的二仁溪則有14.8公里仍未脫離嚴重汙染河段。

環保局長許仁澤說，若和2023年相較，嚴重汙染河段長度都有減少，除了與去年雨多稍有關外，市府跨局處合作，加強稽查、總量管制、設置汙水淨化場及畜牧糞尿資源化中心是主要因素。在汙水下水道還未能全面化，環保局透過汙水淨化場設置、畜牧糞尿資源化、加強工業區稽查來改善和春汙染，近年來工廠偷排情形已明顯減少，顯示有發揮作用。

水域及毒物管理科長翁崑沅表示，南市二仁溪河段部分，主要汙染來自三爺宮溪，但三爺宮溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程已完工，加上上游高市河段部分高市府也針對畜牧場加強畜牧糞尿資源化，又明年二仁溪的有毒電子廢棄物清理工程要展開，汙染會明顯改善。目前鹽水溪中度到嚴重汙染河段主要在新市、新化河段，因此規化在台19線經過的豐化橋附近設置水質淨化場，截流畜牧廢水、生活廢水後淨化放流，目前正與居民溝通，希望獲得支持。

急水溪主要汙染河段在柳營與下營段，畜牧廢水是大宗，目前正施工中的八翁畜牧糞尿資源化中心第二期工程，預計2027年初完工，等全面運作後，可改善此河段汙染；因上游也還有零星畜牧場，加上生活廢水也是汙染源，也規畫在上游設置水質淨化場。翁崑沅說，多管齊下中若還是沒法改善，會檢討後加強總量管制，減少汙染源。