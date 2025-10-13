徹底解決歷史共業 二仁溪有毒電子廢棄物清理明年動工

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市二仁溪河道有數萬噸有毒電子廢棄物，清理工程預定明年初招標。記者鄭惠仁／攝影
流經台南、高雄的二仁溪，長期有毒電子廢棄物未清，脫不了「毒河」罵名，中央已核准近14億清除，遴選環境顧問公司已公告，南市環保局希望11月中旬完成評選，明年初工程招標，上半年動工。原預定3年完成，但因有之前清除毒廢棄物的試驗經驗，已找到國產署提供的處理場用地，作為汙染泥土與廢棄物乾溼處理之用，希望兩岸居民配合，能提早完成清除工程，還河川乾淨面貌。

二仁溪仁德區以下河道，兩岸廢五金熔煉工廠林立，拆除後的電子廢棄物，許多都被丟棄在二仁溪內及沿岸，數十年的大雨、颱風及合水沖刷，數萬噸有毒電子廢棄物沉在河床內，為了清除這些有毒物，南市環保局於去底整合高雄市清理計畫提清理草案送環境部，行政院已在今年核定，總經費近14億，要清除二仁溪裡屬於高雄、台南轄區的電子廢棄物，徹底解決這歷史共業

南市環保局長許仁澤表示，目前正公告遴選顧問公司，預計11月中旬評選出，接著進行規畫設計，希望在明年初春節後工程招標，上半年就動工。雖然這一工程進度規畫3年，但因為去年和工研院台南分院有二仁溪河道廢棄物清理試驗計畫的合作，處理這些有毒電子廢棄物已有經驗，希望能加速進度，不用3年就完成，也符應居民與環保團體的訴求。

此次的二仁溪河道廢棄物的清理範圍，包含高雄與台南，因此整個工程是中央結合兩縣市進行，招標作業除中央派出評審委員，兩個縣市也都派員擔任委員。許仁澤說，因是跨縣市的工程，當然希望兩岸居民都能配合，才能使工程順利進行。

許仁澤說，清理工程最怕下大雨造成挖起來汙泥與電子廢棄物被沖走，影響進度，因此，必須設置處理場，處理完成後就移走即去化，目前國產署已同意堤供一處閒置場地作為臨時處理場，讓未來工程能加速。

南市南區興農里長段美珠、同安里長林良文表示，二仁溪受電子廢棄物汙染已久，除了河中的魚蝦大家不敢吃，也影響環境，不利地方發展，地方上的居民都希望清理工程能加速。另，目前二仁溪灣裡段也正進行堤岸環境美化工程，且快要完工，早日清除掉這些有毒物，才能讓環境更好，否則常有沒公德心的民眾常把動物屍體丟在河床，不是好事。

台南市二仁溪沿岸有美麗景觀，居民期待有毒物早日清除，帶動地方觀光發展。記者鄭惠仁／攝影
