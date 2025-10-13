紅橋化身最美文化伸展台 西螺大橋藝陣文化祭將施放300秒高空焰火秀

西螺大橋是連結雲彰地區的重要交通樞紐，更是雲林人共同的歷史記憶與文化象徵，縣府集結宮廟、藝文團體，將於10月25、26日舉辦為期2天的「西螺大橋藝陣文化祭」，除有雲彰地區的宮廟陣頭匯聚、藝陣展演，25日將在大橋上舉辦書法揮毫活動，26日晚間將施放300秒高空焰火。

西螺大橋藝陣文化祭今年邁入第4屆，今年除延續傳統藝陣、地方信仰與節慶活動的精神，並加入書法、火舞、藝陣、現代音樂等各種元素，25日下午將於西螺大橋上舉辦書法揮毫活動，除雲林縣藝文團體共襄盛舉，並開放民眾線上報名參加。

當日晚間則有藝陣展演，陣容包括禾一舞團、齊天戰鼓、搖滾宮主賴銘偉、雲火INFERNO火舞團及台語嘻哈音樂團體草屯囝仔輪番登場縣府文化觀光處長陳璧君表示，盼藉此讓民眾感受在地創新的活力與突破。

雲林縣長張麗善感謝西螺福興宮董事長楊文鐘協助號召雲彰地區的宮廟共襄盛舉，26日將由雲林縣無形文化資產北港老塗獅及西螺鳳山館進行接駕演出，集結雲林、彰化兩地宮廟在西螺大橋中央第16拱舉行會香團拜儀式，為台灣祈福，晚上另有300秒高空焰火施放。

陳璧君表示，西螺大橋藝陣文化祭集結在地的武術陣頭、12個藝文團體，以及雲彰地區的宮廟，除讓大家看見遠東大橋、紅色長廊的精神，更重要的是讓大家看見在地文化的特色。

張麗善表示，過去大家對雲林的刻板印象是文化沙漠，其實雲林縣的藝文團體非常團結，將藉文化祭活動展現文化藝術實力。