台南風災廢棄物暫置場 環團質疑大量夾帶非災區事業廢棄物

丹娜絲颱風災區毀損建物拆除、修繕、清運等災後復原產出土石磚瓦、拆除物等廢棄物，市府開放後壁烏樹林營區提供廢棄物暫置。附近民眾質疑「大量」車輛夾帶事業廢棄物、非災區廢棄物進場，「現場沒有管制、形同圖利清運業者」。環保局表示，今天沒有看到車輛違規，民眾應該是誤會，查獲違法會移送法辦。

台南環保聯盟接獲陳情，今天前往堆置場勘察，當地農民質疑幾乎每分鐘就有大卡車進出，有時一個小時一百多輛，沿路塵土飛揚，影響路旁作物生長。很多載運的不是一般民宅拆除廢棄物，看起來像事業單位廢棄物。

台南環盟理事長黃安調說，當地民眾曾向環保局、民進黨立委檢舉都沒用，才向環保聯盟檢舉。目測好幾公頃土地堆滿了各式各樣的廢棄物，他查看部分車輛的GPS路線，「並沒有到七股災區」，反而是附近的白河、東山、六甲區，現場人員沒有做好管制。

黃安調說，丹娜絲颱風不少房屋倒塌產生磚塊混凝土廢棄物，暫時堆置無可厚非。但今天發現大卡車裝載不少大口徑（8吋以上）的PVC管，直覺與颱風損毀並無關聯，環保局務必查明是否夾帶進場。且夾帶非災區建築事廢廢棄物應有罰則與刑責。

環保聯盟指出，設場過程程序不夠周延，包括沒辦說明會、沒工程名稱、沒設場域告示牌，連基本的「職安告示牌」都沒有，而且揚塵非常嚴重，入口處風沙瀰漫顯示灑水不足與場域管理亟待加強。

環盟要求每一台清運工程車都要做好「來源管理」並確實核對五聯單及GPS紀錄，但今天發現好幾台車五聯單登載內容與事實根本毫不符合，而在大門「補填資料」後即放行。

環盟質疑就算災情嚴重，到現在竟然每天還有150甚或200大卡車拖車的建築事業廢棄物運來，讓人懷疑。要求「最終處置場」選定或再生粒料撿選，建議要有環團的意見。

環保局廢棄物清理科鄭姓股長表示，應是不了解產生誤會，每輛載運災區廢棄物的車輛都會有區公所開立的隨車文件，區公所也登錄在網站、暫置場人員能夠當場核對，目前使用約1.5公頃，預計年底前關閉。塵土飛揚會要求改善。