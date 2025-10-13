義竹104歲人瑞還能騎單車 翁章梁親贈重陽禮金

重陽節將至，嘉義縣長翁章梁今天拜訪義竹鄉104歲人瑞黃清海阿公，贈重陽禮金9000元及衛福部金鎖片；黃清海自幼務農，身體健朗頭腦清楚，目前還能騎腳踏車，令人欽佩。

翁章梁今天返回故鄉義竹，拜會百歲人瑞黃清海，祝賀重陽快樂，黃清海親自到屋外迎接，並與來訪眾人話家常，翁章梁為他戴上金鎖片，贈與重陽禮金，黃清海接到禮金後，在大家要求下，一張張數確認是9000元，還謝謝翁章梁，在場人士歡笑一堂。

社會局告訴中央社記者，黃清海自幼務農，養成每天勞動、早睡早起健康生活習慣，年輕時與妻子同心打拚，養育5名子女，現都已各自成家，逢年過節子孫滿堂，一家子40幾人聚在一起，熱鬧又溫馨。

另外，黃清海日常喜歡騎腳踏車到田裡看看作物，午後則到廟裡與鄉親泡茶話家常，生活簡樸愜意，他用心教育並以身作則，兒女在社會上皆有良好表現，並曾多次獲義竹鄉模範父親表揚，德高望重典範深印街坊鄰里心中。

翁章梁今天也至布袋拜會今年滿百歲的莊翁兜阿嬤，除贈重陽禮金及衛生福利部金鎖片，並頒贈總統府敬老狀，家人簇擁慶賀、場面溫馨。

社會局表示，嘉義縣敬老禮金65歲至89歲每人可領取新台幣3000元，90歲至99歲每人6000元，百歲以上人瑞每人9000元，今年總共發放3億6711萬元。