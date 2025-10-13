市民赴區公所欲申請急難救助卻遭驅趕？ 南市民代批：專業態度在哪

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員施余興望今在議會質詢指出，有族人因車禍生活陷入困境，近期在助理陪同下前往安平區公所想申請急難救助，但公所承辦人員因其沒有車禍事故三聯單正本而婉拒，甚至將人趕出公所；對此，民政局長姜淋煌除致歉外，強調調查後若屬實，會進行懲處。圖／翻自議會質詢畫面
台南市議員施余興望今在議會質詢指出，有族人因車禍生活陷入困境，近期在助理陪同下前往安平區公所想申請急難救助，但公所承辦人員因其沒有車禍事故三聯單正本而婉拒，甚至將人趕出公所；對此，民政局長姜淋煌除致歉外，強調調查後若屬實，會進行懲處。圖／翻自議會質詢畫面

申請急難救助金卻遭區公所人員驅趕？台南市議員施余興望今在議會質詢指出，有族人車禍生活陷入困境，近期在助理陪同下前往安平區公所想申請急難救助，但公所承辦人員因其沒有車禍事故三聯單正本而婉拒，甚至將人趕出公所；對此，民政局長姜淋煌除致歉，強調調查後若屬實，會進行懲處。

施余興望說，基層公務人員連議員助理都敢趕出區公所，那一般老百姓該怎麼辦？有族人因車禍受傷休養3個月無法工作，生活陷入困境，近期在助理陪同下前往安平區公所想申請急難救助，當下不僅沒有單一窗口能夠詢問，導致族人在區公所內奔波，最後找到科室，卻只因車禍三聯單以影本代替，就被承辦員退回。

他提到，族人一再解釋因正本已提交給法院，以利後續訴訟求償，因此無法拿回正本，希望承辦人員可通融在影本上蓋「與正本相符」，但仍被拒絕，雙方溝通不成，公所承辦員竟把自己的助理跟族人一起趕出區公所，最後是打給安平區長求助，才解決族人困境，「公所人員的專業與服務態度在哪？」。

安平區長蕭泰華則回應，該民眾因受傷3個月沒有工作，經濟生活陷入困境而申請急難救助，但因該民眾繳交的資料均為影本，申請需檢附正本，經民眾解釋正本提供給勞保局等相關單位申訴，因此事後也有通融以影本收案，對於服務不周的部分，後續會加強改進。

針對民眾想辦理業務卻在區公所內來回奔波，而沒有單一窗口，對此，民政局長姜淋煌表示，會進一步加強公所人員的教育訓練，並要求公所人員不能和民眾說不知道、更不能把民眾趕出區公所，對於服務態度不周的部分，會進一步調查釐清後進行懲處。

族人 車禍 服務態度 議員 教育訓練

