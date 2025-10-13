改善東石觀光交通瓶頸 蔡易餘促闢漁人碼頭外環道

快訊

中央社／ 嘉義縣13日電

嘉義縣府近年在東石漁人碼頭放煙火，皆湧入數萬人潮造成交通打結，民進黨立委蔡易餘說，已邀相關單位研議「新闢東石漁人碼頭外環道路」方案，作為東石地區新的聯外動線解決問題。

嘉義縣政府今年中秋節在東石漁人碼頭舉辦海之夏活動，施放海上煙火，吸引近7萬人湧進觀賞，活動結束後，在警方強力疏導下，1個多小時後人潮、車流才散去。不過許多網友稱讚比國慶焰火還好看。

蔡易餘今天告訴中央社記者，去年同樣活動到午夜時人潮才散光；東石漁人碼頭進出動線過於集中於單一路口，在假日及連續假期車流暴增時，都造成周邊交通壅塞，必須早日解決此情況，才有利觀光發展。

蔡易餘說，他日前已與交通部、嘉義縣政府及東石鄉公所等相關單位討論對策，並研議「新闢東石漁人碼頭外環道路」方案，採以地方道路方式闢建，作為東石地區新的聯外動線。

蔡易餘建議在漁人碼頭外圍增設外環道，分流進出車流，並串聯台61線西濱快速公路、台168線及台82線交流道，形成順暢的交通系統。

蔡易餘說，此計畫後續將由嘉義縣政府主責規劃及執行，並向交通部提報「生活圈道路改善計畫」申請經費補助。

蔡易餘強調，東石不僅是嘉義沿海的重要漁業重鎮，更是兼具自然生態與海岸人文的觀光熱點。此項改善可有效分散觀光人潮帶來的交通壓力，減少假日回堵情況，同時避免高速車輛直接匯入市區路口，提升整體行車安全。

漁人碼頭 東石 蔡易餘

