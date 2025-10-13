雲林公益健行開跑逾2300人報名 擲筊贏機車、家電總價值30萬

救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，吸引許多民眾報名參加，去年募得13萬多元，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項，已有2千多人報名參加。

振合營造公司董事長李銘洲、浚利鋼鐵材料公司董事長莊知和、雲林縣團委會主任委員賴淑娞、總幹事薄力瑋等人今天一同為「公益健行．幸福同行」暨救國團績優義工表揚大會活動宣傳。

去年公益健行活動募得13萬9600元善款，賴淑娞說，這些善款今年已發出4次弱勢學生助學金，並獎勵學生到牛排館用餐，今年公益健行活動更加豐富，日前開放報名，至今已有2300多人報名。

賴淑娞說，今年活動在10月19日上午7時30分在斗六棒球場旁廣場登場，當天凡報到完成即可領取礦泉水及摺疊扇，完成健行路線3圈，即可兌換獎品，並獲得摸彩資格，獎項包含電視、黑晶爐、咖啡機、氣炸鍋等電器，及商總22家食品業者贊助的禮盒，現場將有超過400份的獎品。