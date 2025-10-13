快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林公益健行開跑逾2300人報名 擲筊贏機車、家電總價值30萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項。記者陳雅玲／攝影
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項。記者陳雅玲／攝影

救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，吸引許多民眾報名參加，去年募得13萬多元，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項，已有2千多人報名參加。

振合營造公司董事長李銘洲、浚利鋼鐵材料公司董事長莊知和、雲林縣團委會主任委員賴淑娞、總幹事薄力瑋等人今天一同為「公益健行．幸福同行」暨救國團績優義工表揚大會活動宣傳。

去年公益健行活動募得13萬9600元善款，賴淑娞說，這些善款今年已發出4次弱勢學生助學金，並獎勵學生到牛排館用餐，今年公益健行活動更加豐富，日前開放報名，至今已有2300多人報名。

賴淑娞說，今年活動在10月19日上午7時30分在斗六棒球場旁廣場登場，當天凡報到完成即可領取礦泉水及摺疊扇，完成健行路線3圈，即可兌換獎品，並獲得摸彩資格，獎項包含電視、黑晶爐、咖啡機、氣炸鍋等電器，及商總22家食品業者贊助的禮盒，現場將有超過400份的獎品。

民眾可透過購買園遊券享用美食，也能以小額捐款換取「愛心祈福券」參與擲筊活動，最大獎是機車一輛，另有335公升電冰箱、12公斤洗衣機、65吋大電視等總價值逾30萬元的豐富獎項，擲筊活動所得全數將投入公益基金，讓民眾在歡樂中也能一同做公益、助弱勢。健行報名網址：https://qrpass.cc/to/walking2025/activity-info.aspx

救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項。記者陳雅玲／攝影
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項。記者陳雅玲／攝影
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項。記者陳雅玲／攝影
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項。記者陳雅玲／攝影
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項。記者陳雅玲／攝影
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，今年將在10月19日在斗六棒球場舉辦，當天除參加健行活動可參加摸彩，小額捐款即能參加擲筊活動，總獎項逾400多項。記者陳雅玲／攝影

公益 雲林 捐款

延伸閱讀

彰化男深夜到雲林摸黑抓螃蟹 消失暗夜海岸幸被警方救回

雲林原住民族聯合豐年祭 各社團表演展現熱情奔放

Hatala！參山管理處部落健行邁入第7年 今開心出發探索山林之美

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

相關新聞

台南再增南科為空品維護區 沒完成檢驗汽機車進入會受罰

台南市環保局陸續設立奇美博物館及台南都會公園、安平商港周邊、成功大學校區及附設醫院等3處空氣品質維護區，提升了升柴油車標...

雲林公益健行開跑逾2300人報名 擲筊贏機車、家電總價值30萬

救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛温馨關懷協會每年合辦公益健行活動，吸引許多民眾報名參加，去年募得13萬多元，今年將在10月...

南台南副都心 房市悄然起漲

南台南車站帶動台南東區與仁德區交界的南台南副都心地區發展話題，民眾對重大建設何時到位仍有疑慮，房市悄然起漲，近年已有預售...

台南「孵蛋」 地方憂交通黑暗期

台南小巨蛋預計為2萬席的室內體育館，目標最快2028年動工，加上一旁新設南台南車站、好市多將進駐，讓南台南副都心有望成超...

星期評論／台南打破零社宅 更需區域均衡

台南今年打破六都唯一零社會住宅的緊箍咒，然而高房價壓力下，許多小資族年輕人不願輕易踏入房市，間接導致不敢婚、不敢生，市府...

以划槳體驗台南運河之美 雙十連假很不一樣

獨木舟環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟邀請賽今在台南亞果安平遊艇碼頭熱鬧登場，吸引全國各地的獨木舟愛好者參加。市長黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。