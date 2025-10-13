台南再增南科為空品維護區 沒完成檢驗汽機車進入會受罰

台南市環保局陸續設立奇美博物館及台南都會公園、安平商港周邊、成功大學校區及附設醫院等3處空氣品質維護區，提升了升柴油車標章取得率及機車定檢率，PM2.5年平均濃度也改善11%。為持續提升空品，今公布再增設南科及樹谷園區空品維護區，2026年7月1日實施管制，沒完成相關檢驗的汽機車進入將受罰。

市長黃偉哲表示，空品維護區優先設於車流多或敏感族群聚集地，有效限制高汙染車輛並促進汰舊換新。未來將擴大至學校、轉運站等區域，持續提升空氣品質。

環保局長許仁澤指出，自3處空品維護區啟動以來，機車定檢率增加0.6%至2.1%、柴油車標章取得率增加12.9%至35.6%。從2022年7月至今年8月，共裁罰汽機車2175輛，罰款逾206萬。呼籲出廠滿3年以上柴油大貨、客車或出廠滿5年以上燃油機車進出空氣品質維護區，如違規一律告發。

為配合新劃設的「南科園區」及「樹谷園區」空氣品質維護區政策，管制範圍將涵蓋周邊道路，並已啟動緩衝期宣導，提醒車主盡早完成相關檢驗。目前透過圖卡、宣導影片與官方臉書多元管道加強宣導，並提供機車簡訊提醒登記服務，柴油車主則可聯繫環保局辦理登記(06-2686751#1508)，避免因疏忽逾期受罰。