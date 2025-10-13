台南「孵蛋」 地方憂交通黑暗期

台南小巨蛋預計為2萬席的室內體育館，目標最快2028年動工，加上一旁新設南台南車站、好市多將進駐，讓南台南副都心有望成超級蛋黃區，但是市民直言該區路幅相當狹小，一旦開始施工，就會是恐怖交通黑暗期。

小巨蛋預定場址於東區崇興路與生產路之間，開發後，仰賴崇明路、崇德路、崇善路等幹道來導流，但目前僅有生產路完成拓寬為30公尺，崇明路、崇德路及崇善路仍多為雙向共約20公尺，甚至建案與社宅出入要道的崇聖路只有15公尺，雙向各1個車道。

南市府今年9月25日招商公告「運動藝文休閒園區BOT案」，開發腹地約15公頃，多家潛在投資人表達興趣。市長黃偉哲說，巨蛋將形成完整的「運動新經濟」和「演唱會經濟產業鏈」。

市議員蔡筱薇說，園區預定地目前只有生產路連通到台1線大同路二段，現況量能可說是完全不足，首要解方是打通東西向道路，例如崇賢一路、崇賢二路、崇賢三路、崇賢七路、崇興路等，都要能銜接大同路，才能讓整體區域規畫更加完善。

交通局表示，鄰近園區的鐵路地下化後新設南台南車站，車站預計在2030年9月啟用，另有捷運紅線與藍線延伸段正在規畫中，也會同步推動公車路線優化、停車場整合與智慧運輸系統，提升整體運輸效率。

市府承諾，將與相關單位共同規畫完善的交通疏運與安全管理機制，降低對周邊社區影響。